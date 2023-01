Kiko Matamoros es uno de los personajes más reconocibles de Telecinco. El popular contertulio y Makoke, su exmujer, continúan enzarzados en batallas judiciales desde que eanunciaran su separación allá por 2018. Los dos colaboradores de Mediaset no paran de criticarse, él desde Sálvame, ella desde Viva la Vida y ambos desde las portadas de las revistas. Normal, viven de ello.

Generalmente, los problemas que les tienen en disputa suelen ser sobre el dinero, como suele ocurrir en estos casos. A él no sólo no le molestaba que su mujer afirmara haberse acostado con varios rostros famosos, sino que incluso Matamoros alardeaba de ello. A ella no le molestaba aparentemente que él hubiera tenido un pasado oscuro. Lo que importa, por lo menos ahora, es fastidiar al otro criticando sus relaciones con otras parejas, con sus hijos o con el dinero.

Pues bien, para acallar rumores por la actual mala relación que mantiene con su hija Anita, Kiko no ha dudado en aclarar cuál será el reparto de su herencia una vez haya muerto. Una pista, por aquí ni menciona a Marta López, su actual pareja de sólo 24 años. Él tiene 64, pero no seré yo quien critique la diferencia de edad en una pareja. O trío. El hecho es que Matamoros tiene 5 hijos, de los que tres son mayores que su 'madrastra' y dos de su quinta, por lo que bien podría decir que tiene 6 churumbeles a los que 'cuidar'. Bah, alguien tenía que decirlo... y no iba a ser Risto Mejide.

La herencia de la que habla Kiko Matamoros

"Hay dos propiedades, un dúplex en Majadahonda y la casa de La Finquilla. Las dos pueden tener ahora un valor de mercado de unos 3 millones de euros. La deuda de la casa de La Finquilla debe estar... No lo sé, se constituyó con un préstamo de 1,2 millones de euros de hipoteca". Esa hipoteca lleva 10 años pagándose, aunque "hubo dos años que creo que se le aplicó carencia y solo se pagaron intereses. Pon que esté en 1 millón. De la otra casa deben 100.000 euros". "En total serían 2 millones de deuda frente a 3 de patrimonio".

El colaborador tiene claro que la herencia se repartirá entre sus 5 hijos, y para ello hay un documento donde "se reconoce una deuda sobre la casa de la Finca de aproximadamente 600.000 euros. Eso es lo que quiero que hereden mis hijos". Y si no se reparte la cantidad entre los cinco por broncas y peleas, se lo deben dar a él: "si la casa se vende, me lo tienen que dar a mí".