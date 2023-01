Bombrazo de Kiko Hernández en 'Sálvame'. El colaborador no dudó en subir al pulpillo del programa para dar una exclusiva sobre la familia Flores y de paso lanzar un mensaje directamente a Rocío Flores. "Se van a dar cuenta ustedes de la tomadura de pelo. A ver qué respondes a esto", anunciaba.

En los últimos días hemos podido ver "muy ofendida a Rocío Flores con Olga Moreno”, dijo el colaborador, aludiendo a las declaraciones de la hija de Antonio David en 'El programa de Ana Rosa' en las que arremetía contra Olga por no haberle contado que iba a dar una exclusiva en la revista Semana en la que iba a hablar de su padre y de su relación con Marta Riesco. La nieta de Rocío Jurado se quejaba de que la exmujer de su padre no le había contado que iba a dar una entrevista a pesar de que estuvieron juntas y tuvo la oportunidad. Arremetió contra ella, pero defendió a su padre. Pues bien, Kiko Hernández quiso abrirle los ojos sobre este tema.

Y es que la noticia que lanzó en 'Sálvame' no deja muy bien a Antonio David Flores: "Rocío Flores, tengo un mensaje para ti. Tú dices que Olga no te avisó de esa entrevista. Pues yo te digo que no fue la única que no te avisó. Olga no te contó nada, pero tampoco te dijo nada tu padre. Lo sabía de primera tinta, lo sabía todo porque tanto Olga como Antonio David tuvieron una participación muy activa en las negociaciones de esta entrevista. Es más, Olga y Antonio David estuvieron en las instalaciones de la revista Semana negociando esta entrevista".

Además, Kiko Hernández remarcó que no solo es que Olga y Antonio David no le dijeron nada a Rocío Flores, sino también el representante que los tres comparten y que estaba al tanto de todo. Y añadió: "Yo apostaría a que Marta Riesco también lo sabía".