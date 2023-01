La situación de Leo Messi es París es complicada. A fecha de hoy supone un gran problema económico para el PSG y a ello se le suma que sigue sufriendo las consecuencias de la marcha del FC Barcelona.

Entre lágrimas y contra su voluntad tuvo que abandonar al club de su vida traicionado por Joan Laporta, quien después de haber prometido que renovaría al astro argentino culpó a LaLiga de la ruptura de las negociaciones.

Aquellas negociaciones ya son historia y ahora Messi está viviendo de todo en una temporada convulsa en el Parque de los Príncipes tras la eliminación de la Champions League. Y mientras, sigue su particular lucha interna con aquellos que tratan de atacarle desde Barcelona.

Hace unos meses Laporta hizo un comentario que no sentó nada bien a Leo. Insinuó que no se había propuesto a seguir en el Barça "gratis". Messi dijo, ya desde París, que nunca le propusieron esta opción. Y como consecuencia de aquella bronca que se ha convertido en una especie de 'guerra fría' entre Laporta y el argentino... ahora habría terminado su relación con Piqué, su excompañero.

Bronca Leo Messi-Piqué. ¿Qué ha pasado?

Todo viene de lejos. Leo presiente que además de Laporta alguien le traicionó dentro de la plantilla. Y este es Gerard Piqué. Publica el diario ElNacional.cat que el delantero albiazul considera que aquel que consideraba su amigo convenció a Laporta de que lo mejor para la entidad era no forzar más la maquinaria (por la ruina económica del Barça) y no pujar por la renovación del '10'.

Esto, de acuerdo a esta fuente, habría supuesto el final de la relación entre ambos futbolistas con pasado en La Masía. El diario SPORT ya avanzó que Messi estaba "dolido" por el comportamiento de algunos excompañeros del vestuario culé tras su adiós del Barça.-

"Messi está dolido con algunos de sus compañeros que cree que no le apoyaron lo suficiente. Sabe que Piqué le dijo a Laporta que si se tenía que ir Messi no pasaba nada”, afirmó Mascaró, director de SPORT. “Los lazos de Piqué con el presidente Laporta se habían estrechado desde que ganó las elecciones. En el vestuario, que se sabe todo y se sospecha aún más, han llegado ecos de su poder de influencia con el presidente, incluso en la salida Leo Messi”.

A eso se le suma el 'palito' que meses más tarde dio Messi al presidente curiosamente en la entrevista del medio catalán en su domicilio, en París. "Nadie me pidió jugar gratis, pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar las palabras que dijo el presidente. Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco". Messi reiteró su enfado con Laporta.

Antonella-Shakira, una relación fría que viene de lejos

Nunca se confirmó la enemistad, pero sí es evidente el distanciamiento entre las mujeres de ambos jugadores. Una relación tan fría que pronto trascendió a los medios de comunicación. Supuestamente Antonella nunca terminó de 'tragar' a Shakira, muy amiga de Núria Tomás (exnovia del central).

La rotura final llegaría con el adiós de Leo del Barça. Shakira no se despidió del jugador ni de su familia en las redes sociales. Fue la demostración de que todos los rumores tenían su sentido.