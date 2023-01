Era cuestión de tiempo. Gerard Piqué ya ha reaccionado al tema del momento, la sesión #53 de Bizarrap con Shakira. En ella, la artista colombiana ha cargado contra su expareja con diferentes dardos que nacen como fruto de la mala relación entre ambos tras la separación, presuntamente porque Gerard habría sido infiel a la artista con una joven (Clara Chía) con la que ahora mantiene una nueva relación.

La historia ya todos la conocemos. ¿Qué es lo que ha hecho Piqué? Lo que muchos esperaban. Ha aprovechado el tirón mediático de la canción para ser de nuevo el centro de atención y sumar ese foco mediático para ganar visitas al contenido de su Kings League, el nuevo proyecto en el que se ha iniciado en su faceta como empresario.

Pues bien, aprovechando una reunión de los diferentes streamers de la Kings League, Gerard Piqué ha anunciado un nuevo bombazo: "Hay nuevo acuerdo de patrocinio con Casio para la Kings League". De esta forma, con un tono entre irónico y de 'mofa' hacia su expareja ha reaccionado al tema.

¿Por qué? Porque en una de las frases de la canción hace mención al cambio de un Rolex (reloj de lujo) por un Casio (ella misma por su nueva pareja, Clara Chía). También hace referencia al cambio de un Ferrari (Shakira) por un Twingo (un Renault pequeñito y modesto).

Todas las referencias de la canción de Shakira a Piqué

"Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión", puede referirse a todos los títulos que ha ganado Piqué estando con Shakira y al aparecer este le habría sido infiel durante la enfermedad del padre de la artista.

"Una loba como yo no está para novatos", Loba es una canción anterior a Shakira durante su etapa de soltera tras haber dejado a su anterior pareja y se da valor ante lo que ha hecho Piqué al no saber cómo tratarla supuestamente.

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", la ruptura de la pareja saltó en mitad de la publicación de que Shakira le debe una cantidad millonaria a Hacienda y tuvo que lidiar con toda la presión mediática sola. Además está frase va a camino de convertirse en un lema: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan"

"Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena!", sin lugar a dudas se refiere a la nueva pareja de Piqué, Clara Chía.

"Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio", es de sobra conocida la pasión de Piqué por los coches deportivos de alta gama y por los relojes de lujo.

"Yo valgo por dos de 22", la edad de la nueva pareja de Piqué

La letra completa de la canción de Shakira a Piqué:

Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa tipos como tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Esto es pa que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques. Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique.

Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso. Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también.

Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén. Por mí todo bien. Yo te desocupo mañana y si quieres tráetela a ella que venga también.

Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, una loba como yo no está pa tipos como tú, pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú

Nuevo 'zasca' de Shakira a Piqué

Shakira, lejos de quedarse corta en su canción, sigue a la suya. Más y nuevo 'beef' contra Piqué. "Gracias al increíble Bizarrap, Sony y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado", ha escrito la artistas en un Tweet en el que reacciona a la repercusión de la canción.

"Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada", ha añadido.

Marketing, la respuesta de Casio y Renault a la canción de Shakira

Aquí cada cual aprovecha su tirón. También las despreciadas marcas Casio y Renault con las que Shakira hace alusión a Clara Chía. La joven es humilde y teoricamente insuficiente para la artista colombiana, que se autoconsidera Rolex-Ferrari, es decir "lujo". A fin de cuentas, con estas metáforas la artista acentúa que Piqué cambió a una gran pareja como ella por otra mucho peor, a su entender como la joven barcelonesa.

¿Qué han hecho las marcas? Marketing. Que hablen de mí, aunque sea malo, como dice aquel refrán. Han sabido reaccionar y salir victoriosas a la referencia de la artista colombiana en la sesión con Bizarrap. Otras marcas ajenas a la canción también usaron la tendencia de la canción para ganar protagonismo y generar atención en sus redes sociales.