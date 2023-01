La BZRP Music Sessions #53 va camino de hacer historia. Si la colabo entre Bizarrap, prestigioso productor musical, y el artista urbano español Pedro Quevedo fue histórica... la nueva canción del argentino con Shakira va camino de batir todos los récords.

Motivos no le faltan. El mundo del corazón le ha prestado especial atención a su letra ya que en ella la artista colombiana 'dispara con bala' constantes 'dardos' hacia su ex pareja, el futbolista Gerard Piqué. La tensión entre ambos es máxima desde la ruptura de la relación sentimental, ya hace unos meses. Desde entonces la artista ha producido diferentes temas como 'Te Felicito' o 'Monotonía' en los que se entendían ciertas alusiones hacia su expareja.

En esta ocasión Shakira va a más. No se sobreentiende y la artista lanza despiadadamente distintos dardos tanto al exfutbolista, ahora empresario, como a su nueva pareja, la joven Clara Chía.

Si hace unos minutos ya ha reaccionado la nueva novia de Gerard en su Instagram, ahora ha sido momento para Piqué. Evidentemente 'Geri' no iba a quedarse al margen y ha reaccionado al tema del 'Biza' con su expareja.

Reacciones al tema de Shakira con dardos hacia Piqué

Las reacciones no se han hecho esperar y desde la 01:00 horas de la noche en España las redes han estallado para dar su opinión sobre las palabras de la artista colombiana sobre el exfutbolista.

"Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión" o "me dejaste de vecina a la suegra, la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda" son solo algunas de las demoledoras frases que contiene BZRP Music Sessions #53, título del tema del que todo el mundo habla y que ya supera los 22 millones de reproducciones.

"Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", es otra de las frases que no dejan a nadie indiferente. Ni siquiera a la nueva novia de Piqué, Clara Chía, a la que supuestamente le dedica un “estás con una igualita que tú".

Algo que no la deja en muy buen lugar teniendo en cuenta el resto de ‘perlas’ dedicadas al exfutbolista. En este sentido, la primera reacción de Clara Chía a esta auténtica ‘bomba’ ha sido la de guardar silencio. La pareja de Gerard Piqué no ha querido entrar al trapo después de que la canción en cuestión esté batiendo récord de reproducciones.

Mientras Clara Chía se ha dedicado a 'bailar' en su Instagram -a modo de burla- el tema en el que Shakira también carga contra ella... Piqué ha sido más sutil.

Piqué, centrado en la Kings League pese al tema de Shakira

Piqué también ha reaccionado a Shakira. "Chup-Chup", otra clara alusión al fragmento en el que Shakira dice "sal-pique" y saltan unas gotas de agua. Así ha salido al pasado Gerard Piqué en redes sociales para responder a Shakira.

"Mañana a las 21:00 horas, Chup Chup Kings League con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa", ha escrito el presidente de Kosmos, creador de la liga de fútbol de streammers.

El tweet de la madre de Piqué defendiendo a Shakira

Con el tiempo, todo ve la luz. Lo que le faltaba ya a la historia era la opinión de la madre de Piqué. Y está. Y sorprende porque no defiende a su hijo, sino a Shakira. ¿Cómo? En efecto, lo estás leyendo correctamente.

"Pedrdona, pero la imagen se la destruyó él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se la acabó él por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería. No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero on cómo actuó", escribió recientemente una usuaria en Twitter llamada @Angie09804767v.

Esta usuaria contestaba a un tweet en el que se acusaba a Shakira de "dramática". La madre de Piqué, Montserrat Bernabeu dio un 'like' a la publicación que posteriormente ha retirado.