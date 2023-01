Shakira ha hablado. Y lo ha hecho en sus redes sociales para explicar el porqué de su nueva canción con Bizarrap que se ha convertido en número uno y en la que no deja muy bien parado a su ex pareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué, así como a su nueva pareja, Clara Chía.

La cantante colombiana no se arrepiente de nada, más bien todo lo contrario. En una publicación en sus redes sociales deja muy claros los motivos que le han llevado a hacer este polémico tema que está dando tanto que hablar.

«Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración», arranca en el post de su cuenta oficial de Instagram.

«Y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras», añadió la artista colombiana ya en frío tras todo el revuelo generado tras su tema con Bizarrap.

La reacción de Gerard Piqué

Gerard Piqué, por su parte, no sólo no parece muy preocupado por el asunto, sino que también está aprovechando la ocasión para sacar la máxima rentabilidad económica a la ‘canción’. Así, el ex del Barça anunció un acuerdo de la Kings League con Casio a raíz de la letra del tema de Shakira. «Cambiaste un Rolex por un Casio», decía.

Además, este domingo apareció con un Twingo en las instalaciones de la Kings League, en la Zona Deportiva el puerto de Barcelona, competición de la que es presidente. Algo que ya había anunciado horas antes y que también tiene que ver con la letra de la canción. «Cambiaste un Ferrari por un Twingo», canta la artista colombiana.