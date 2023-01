"La peor experiencia televisiva de mi vida. No voy a hablar de MasterChef", asegura Almudena Cid. La actriz y exgimnasta, que no está pasando por un buen momento personal tras su separación de Christian Gálvez, después de más de once años de matrimonio, sorprendió con su respuesta al ser preguntada en una entrevista concedida a la revista Lecturas, acerca del actor Félix Gómez con quien comparte ahora escenario teatral y con quien coincidió en el talent gastronómico MasterChef Celebrity.

Su comentario que no deja en muy buen lugar al concurso de Televisión Española, de donde al parecer salió bastante escaldada. Son tiempos convulsos en referencia al prestigioso programa de Televisión Española, que además podría cancelar una de sus ediciones más destables.

Así fue la dramática experiencia de Almudena Cid en Masterchef

Almudena Cid participó en la cuarta edición del concurso emitida en el otoño de 2019. La experiencia entre fogones para la exgimnasta comenzó el 21 de septiembre y terminó entre lágrimas el 23 de octubre, al convertirse en la octava expulsada.

Y al parecer su paso por el programa no le dejó buen sabor de boca. "Tu plato nos ha dejado descolocados porque no entendemos que hayas hecho un plato de pasta sobre pasta", valoró Pepe Rodríguez para explicar la decisión del jurado de expulsarla.

"Me han faltado conocimiento y experiencia", reconocía entonces la exgimnasta, quien descargaba de culpa a Yolanda Ramos, quien había sido la encargada de elegir los ingredientes: "Ella no tiene ninguna responsabilidad, la responsabilidad es solo mía. Creo que he llegado al programa en un momento en el que estaba emocionalmente inestable, pero cuando me he puesto a cocinar, más o menos sabía siempre lo que quería hacer".

La despedida de Almudena Cid tras su expulsión en Masterchef

En su última intervención antes de abandonar el concurso, la actriz muy emocionada señaló: "Me he encontrado aquí con gente maravillosa, sobre todo con Félix Gómez y Ana Millán. Pasamos muchas horas juntos y ha habido momentos en los que me ha costado un poco integrarme porque no me muevo en los mismos círculos de actores. Soy una persona muy abierta, pero me ha costado encontrar aquí a un 'mejor amigo', por así decirlo, pero con ellos me he llevado mucho mejor. Si tengo que elegir a un ganador, creo que será Anabel, porque la veo aventajada".

"De Masterchef voy a echar de menos el no haber podido crecer más. Valoro la experiencia como una experiencia humana y de convivencia única, el lado humano es algo que te llevas de este programa sí o sí", añadió. Pues bien, parece que dos años después su opinión sobre su paso por el programa ha cambiado bastante.