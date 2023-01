Contra todo pronóstico las aguas han vuelto a su cauce: Antonio David Flores y Marta Riesco se han dado una segunda oportunidad. La reconciliación ya es un hecho y el cabreo de Olga Moreno también. Por primera vez desde que comenzasen los rumores de romance entre ellos, la reportera ha publicado un post en su Instagram en el que aparece junto a su novio en plena celebración de su 47 cumpleaños. "Que todos tus (nuestros) deseos se cumplan. Feliz cumpleaños al hombre más guapo del mundo...INDESTRUCTIBLE". Un post que ha sido compartido por el padre de Rocío Flores en sus stories y que ha firmado con un corazón.

Pero ese no ha sido el único gesto de cariño del malagueño hacia la periodista. El propio día de su cumpleaños y haciendo una excepción en su actual relación con la prensa, Antonio David Flores quiso atender a los periodistas que le seguían para aclarar cuál es su historia con Riesco: "Con respecto a mi relación con Marta, estoy muy feliz. Estamos muy felices y queremos que todo esté bien y en orden. Que creo que no es complicado rehacer la vida de una persona con otra. Estar bien. Ser felices en un sitio y ser felices en otro, tengo mi familia y la voy a tener siempre y vamos a estar unidos siempre, independientemente de que yo haya rehecho mi vida y esté feliz y contento con Marta. Está todo más que hablado y entendido por todas las partes".

El cabreo de Olga

Antonio David hizo un pacto con su exmujer Olga Moreno, quien le pidió que no llamara la atención más de lo necesario. La revista Lecturas asegura que la empresaria andaluza le recordó que no podía hacer vida pública con Marta porque todavía siguen casados. Pero el antiguo colaborador se ha saltado las normas, está enamorado de su novia y quiere disfrutar de la reconciliación. El exmarido de Olga sabe que las consecuencias no se harán esperar, de hecho el programa Viva la Vida ya ha publicado las primeras pinceladas. Moreno tenía previsto ir a Telecinco para participar en el debate de Supervivientes, pero no cumplirá con el contrato. Sabe que le van a preguntar por Marta y no quiere dar declaraciones sobre ella para no generar polémicas.