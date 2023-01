A estas alturas a nadie sorprende que Jorge Javier Vázquez use el altavoz que le otorga ser presentador de Sálvame para hacer política, así como para alabar o criticar a personajes públicos.

El polémico presentador es uno de los más populares de la última década, aunque su imagen comenzó a deteriorarse años atrás por faltar al respeto a gran parte de su público, a compañeros o a invitados. Él hace y deshace lo que quiere en el plató y (casi) nadie se atreve a pararle los pies. Bueno, sí, la audiencia. Ni siquiera él está siendo capaz de frenar la crisis de share que viven Sálvame y Telecinco desde hace más de un año.

Esta vez, su víctima fue Tamara Falcó, protagonista habitual de la prensa rosa y colaboradora de 'El Hormiguero'. La joven, que recientemente ha anulado su compromiso matrimonial tras conocerse las infidelidades de Íñigo Onieva, participó en un Congreso católico en México. Tamara se postuló en contra del aborto y a favor de la familia tradicional. Normal, al tratarse de un congreso católico.

La marquesa de Griñón afirmó que "hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal...". Falcó podría estar aprovechando para mandar un mensaje a su expareja o quizá contra la pederastia, pero lo cierto es que hay quien ha visto (o querido ver) en sus frases un ataque a los homosexuales. Y por aquí es por donde ha aprovechado Jorge Javier Vázquez para atacarle. No hay que olvidar que JJ es, entre otras cosas, un reconocido anticatólico, por lo que ha visto en Tamara una posible archienemiga.

Días atrás, el pequeño dictador de Telecinco ya se metió con Tamara Falcó públicamente cuando ella reaccionaba con naturalidad a los cuernos de su entonces novio. Jorge Javier, tan acomplejado como extremista, le avisó: "No se puede tener una vida con la ultraderecha católica y salir con un fiestero".

JJ sacó la carta de la homofobia

El presentador estrella de las tardes de Telecinco no dudó en insultar a la joven: "El mundo es un lugar peor por gente como tú". "Por gente que piensa como tú, que demoniza una sexualidad que no es la que tienes tú, afortunadamente la gente vive por lo general su sexualidad de una manera libre. Tengo 52 años, he sufrido muchísimo por ser gay, he vivido mis primeras experiencias sexuales en la oscuridad porque había gente como tú que no aceptaba esto", ha explicado Vázquez sacando de contexto unas palabras de Tamara que en ningún momento cargaron contra la homosexualidad en sí.