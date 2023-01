'Bombazo' de Isa Pantoja en el club social de 'El programa de AR' sobre Marta Riesco y Antonio David Flores. La colaboradora asegura que la pareja llevaba más tiempo del que se decía. "La noticia salió hace seis meses, pero ya os digo yo que llevan más tiempo. ¡Lleva esperando a que le dé su sitio casi dos años!", comentaba la hija de Isabel Pantoja. Una afirmación que ya ha tenido respuesta por parte de Marta Riesco desde 'Ya son las 8'.

La periodista no ha ocultado su enfado: "Me sorprende que afirme eso ella, no da puntada sin hilo. Esto no es fruto de la casualidad... Al igual que tú no sabes lo que yo llevo con Antonio David, yo sé bastantes cosas tuyas. Me gustaría que se explayara en otras relaciones también. Suyas, claro". "Isa Pantoja y yo hemos tenido una relación muy cercana, la hemos cuidado mi familia y yo. Me sorprende que haya dado ese dato del tiempo que yo llevo con él cuando hace 3 años que no tengo relación con ella, no tiene ni idea", ha dicho Marta Riesco.

Sonsoles Ónega ha intentado calmar a Marta Riesco recordándole que Isa Pantoja no ha ido a hacerle ningún daño y que, por otra parte, está convencida que ella tampoco contaría nada que pudiera afectar a la hermana de Kiko Rivera. "Yo soy de no tengas miedo y de no me toques las palmas que me conozco, pero le voy a dar la oportunidad de que rectifique", ha dicho Marta. "Isa es una persona maravillosa", ha insistido Sonsoles.

"A mí me encantaría saber por qué se terminó esa amistad. Nunca lo hemos hablado y es una persona a la que hemos querido muchísimo. Cuando se hizo la lipo estuvo en casa y mi madre le hacía la comida. Es verdad que nuestra amistad empezó de forma interesada, de mí hacia ella, por saber cosas, pero terminó en una amistad real", ha terminado Marta Riesco.