María Pombo fue la gran protagonista este martes a La Resistencia. La influencer pidió a David Broncano que le pusieran el himno de España para entrar en el programa ya que no solo le resulta "cómodo" y "normal", sino que, además, en su vida diaria se utiliza en momentos tan destacados como en las bodas. Concretamente, durante el momento de la consagración. Por ese motivo, Pombo le pidió a Broncano, para su sorpresa, volver a entrar al escenario con una de las versiones "más fuertes" del himno español. Aquí aprovechó para dejar claro que su entorno la tacha de "rojilla", aunque hay otro sector que la denomina "facha".

"¿Puedo volver a entrar y me ponéis el himno de España, que me siento más cómoda?", pedía María Pombo a David Broncano ante la sorpresa del presentador de La Resistencia. "¿El himno de España?", preguntaba el humorista a su invitada hasta en tres ocasiones, al no dar crédito a aquella extraña petición. "La más fuerte que tengas, ahí me sentiré más cómoda, me siento más yo… En casa", aseguraba la influencer. "Si quieres el más fuerte, te ponemos el que cantó David Bisbal", respondió Broncano. A lo que Pombo rehusó dicha versión optando por el himno "clásico". Aquí aprovechó la influencer para contar lo que le ocurrió el día de su boda.

"En las bodas de mi entorno es normal ponerlo en la consagración. Yo quería uno melódico, con violines y todo, aunque apenas se reconoce. Y me pusieron uno de YouTube, ya empezado, que se paró y era el himno más fuerte que podía sonar", relató Pombo. "Pero, ¿que tú también pusiste el himno de España en tu boda?", preguntaba un perplejo Broncano. "Claro, pero si te estoy pidiendo el himno de España para entrar, ¿cómo no lo voy a poner en mi boda?", contestaba la influencer. "Y si un día os divorciáis, pondréis el de Catalunya, ¿no?", soltó el humorista en tono irónico. A lo que Pombo continuó con la broma y respondió con un "por supuesto".

Después de poner la versión del himno nacional entonada por David Bisbal, bromear sobre si había mantenido relaciones sexuales con la canción de fondo, Pombo salió del escenario y volvió a entrar mientras sonaba la melodía del almeriense "con cara de respeto, mirando arriba y ya está", avanzaba la invitada. "Estoy en un nivel intermedio para todo. Para los muy fachas, soy roja, y para los muy rojos, soy facha. Hay gente de mi entorno, no mis amigos, que piensa que soy rojilla", comentaba Pombo. "Tengo un bando que me odia que son los rojazos y otro bando que me odia que son los súperfachas", continuaba. A lo que Broncano bromeaba con un: "Me gustaría ver a tus amigos comunistas: un concejal del PP que no le parecen mal los gais". El comentario desató los aplausos y las risas de los presentes en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid, sobre todo cuando la propia María Broncano confirmó que "obviamente, sabemos de qué pie cojeo".

María Pombo: "Para los muy fachas, soy roja. Mi entorno me dice que soy rojilla. Estoy en un nivel intermedio. Tengo un bando que me odia que son los rojazos y otro bando que me odia que son los super fachas"



¿Desveló sin querer su embarazo?

Durante la entrevista de David Broncano, y sin querer, podría haber desvelado que está esperando su segundo hijo. En un momento del programa, la influencer sacó su teléfono móvil para enseñar a la audiencia algunos de los secretos que guarda, como sus mensajes de Instagram o el carrete de fotos. Entre las decenas de imágenes iguales que se hace para subir a las redes sociales, otras tantas de su familia y del día a día, hay dos que llamaron especialmente la atención. En la galería se puede observar la imagen de un test de embarazo seguida de varios selfies de María con cara de sorpresa. Más adelante, hay varias fotos iguales de la influencer con un jersey verde de rayas, una de ellas enseñando una barriga incipiente.

María Pombo y Pablo Castellano se casaron en junio de 2019 en una impresionante boda celebrada en Santander y emitida en directo por una conocida revista del corazón para sus seguidores, que hoy ascienden a 2,8 millones. El matrimonio dio la bienvenida al pequeño Martín a finales de 2020 y han mostrado en alguna ocasión sus deseos de ampliar la familia.