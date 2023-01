Gerard Piqué habría dicho a sus compañeros de empresa que quiere ser padre de nuevo y que estaría dispuesto a tener un bebé con Clara Chía en 2023. Así fue la exclusiva que soló el programa Fiesta ha soltado la exclusiva. Un bombazo que sería un paso más al frente en la relación del jugador del Barça con su pareja, tras separarse de Shakira.

El futbolista del FC Barcelona se separó de la cantante hace unos meses y encontró de nuevo el amor en Clara Chía, una veinte añera que parece que es la nueva ilusión del futbolista. Sin embargo, su relación con su exmujer, con la que tiene dos hijos, no es demasiado buena. Shakira lleva días publicando enigmáticos mensajes en sus redes sociales que han desatado la locura entre sus seguidores. Frases que ha ido compartiendo a cuenta gotas sin dar ningún tipo de explicación y que muchos han interpretado como dardos directos a Gerard Piqué, con el que sigue sin llegar a un acuerdo de separación 5 meses después de su mediática ruptura: "No fue culpa tuya..."; "Ni tampoco mía"; "Fue culpa de la motononía"; "Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría". La guinda a esta sucesión de mensajes que han revolucionado Twitter... un vídeo en el que se ve un corazón pisoteado en el suelo por un hombre.

A última hora del domingo, la colombiana regresaba a Barcelona con sus hijos y con su hermano Tonino. Con look deportivo - pantalones cargo, camiseta con mensaje de Balenciaga, gorra y gafas de sol - Shakira lució la mejor de sus sonrisas, evitando sin embargo pronunciarse sobre los enigmáticos mensajes que ha compartido en redes sociales. Toda una madraza, la cantante se deshizo en gestos de cariño tanto con Milan como con Sasha, a quienes abrazó cariñosamente, muy pendiente de que la presencia de las cámaras en la estación del AVE no afectase a sus pequeños, abrumados por la expectación mediática que despierta su madre a cada paso.

Piqué está cada vez más enamorado. Clara Chía ya está completamente integrada en la familia. De hecho, la semana pasada Milan y Sasha pasaron la tarde con ella y ya no es la amiga de papá. Se han ido juntos de vacaciones y ya viven bajo el mismo techo. Parece que va tan bien la relación que el futbolista y la estudiante tendrían planes de futuro. A los dos les encantaría ser padres juntos. Aunque de momento solo es un proyecto, pero muy cercano. A Clara le encantaría convertirse en madre en 2023. El futbolista ya piensa en el futuro. Ve una relación estable con Clara y estaría preparándose para ese momento. De hecho, hace unos días habría comprado una nueva casa en la que vivir con la joven. Se encuentra en la zona alta de Barcelona y le ha costado más de cuatro millones de euros. Planea mudarse pronto con Clara.