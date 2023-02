Los rumores llevan semanas apuntando a un posible noviazgo entre Iker Casillas y Rocío Osorno. Un año después de separarse de Sara Carbonero, se ha estado hablando muy intensamente de que el exfutbolista podría estar reconstruyendo su vida junto a esta influencer sevillana. También tiene dos hijos y está divorciada desde 2020.

La revista Lecturas fue la primera en hacerse eco de este romance. "Ave María Purísima", publicó Casillas en su cuenta oficial de Twitter tras ver la portada. Un mensaje que evidentemente no confirmó la relación pero tampoco la descartó de manera demasiado tajante. Ahora ha sido Rocío la que se ha pronunciado a través de su perfil de Instagram.

La publicación de Rocío Osorno

"¿Estás con Casillas?", le preguntó un usuario en las historias de Instagram. "Uf, la pregunta del millón...", contestó Rocío Osorno. "Vosotros veis mi día a día por aquí y no me da la vida para mucho más que trabajo, campañas, fotos, la firma... y el resto de tiempo lo intento dedicar a mis hijos y mi familia. Últimamente me cuesta incluso ver a mis amigos de toda la vida", prosigue.

"No había ninguna base en esa noticia, cuando estuve en París os enseñé todo por aquí, fui con Paloma (mi repre) a grabar un anuncio de Boss, que por cierto sale en nada, y ya está", continúa la publicación. Aquí Rocío ha sido mucho más clara de lo que fue Casillas en su momento y cierra la puerta públicamente.

Por tanto, la versión oficial es que los rumores no son ciertos. De hecho, la influencer niega tener pareja ni estar cerca de ello. "No hay ningún maromo a la vista, pero el día que lo haya, todo a su debido tiempo, os lo contaré gratamente", bromea.