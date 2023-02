Fichaje estrella para La Voz Kids. Aitana Ocaña participará por primera vez como coach en uno de los programas de más éxito de Antena 3. Así lo ha anunciado la 'ex triunfita' en las redes sociales, donde se ha mostrado entusiasmada. "Esto me hace muy, muy feliz. Ser coach de 'La Voz Kids' es algo que nunca me hubiera imaginado... Y ha sido un regalo", aseguraba la catalana, que sí ha asistido alguna vez como artista invitada al programa. "Qué ganas tengo de que conozcáis a los súper equipos. Muy pronto en Antena 3", escribía la cantante junto a un primer vídeo promocional.

Hace apenas dos semanas que se abrió el casting para participar en esta nueva edición de 'La Voz Kids'. En sus perfiles oficiales, el programa anunciaba que pueden presentarse quienes tengan entre 7 y 15 años. El pasado sábado, además, ya se han dado a conocer el resto de nombres que formarán parte del equipo de coaches. Así, Aitana competirá en esta edición con David Bisbal, Pablo López y Sebastián Yatra para conseguir 'la voz'. Aitana protagonizará una serie de Disney+ Éxito tras éxito La cantante es una de las artistas más exitosas del momento en nuestro país. La joven, que saltó a la fama tras su paso por 'Operación Triunfo 2017', no sólo cuenta ya con una notoria trayectoria en el mundo de la música -la artista acaba de lanzar single y prepara su gira '11 Razones Más Tour', sino que también está arrasando en otros ámbitos, en las redes sociales, la artista es una de las españolas más seguidas, con más de tres millones de seguidores sólo en Instagram, lo que le ha servido para colaborar con diferentes marcas. Además ahora va a dar el salto a la televisión con el programa de 'La Voz Kids', también va a dar el salto a la gran pantalla. La joven está trabajando en su primera serie, 'La Última', de Disney Plus España, que protagonizará junto a su novio, el actor Miguel Bernardeau ('Élite').