Georgina Rodríguez está en el foco de la actualidad ahora mismo. La pareja de Cristiano Ronaldo ha sido protagonista recientemente del estreno en Netflix de una nueva serie documental sobre su vida: "madre, influencer, empresaria y pareja de Cristiano Ronaldo. Un retrato emotivo y exhaustivo de su vida cotidiana". Seis capítulos en los que los fans de la joven pueden conocer un poco más cómo es su vida. Sin embargo, mostrar así parte de sí misma ha hecho que salgan a luz una parte más desconocida de ella, un secreto sobre su pasado que no sabría ni el futbolista portugués.

Hace unos días fue su tío el que no dudaba en cargar contra la influencer y poco después ha salido a la palestra una íntima amiga de su padre. En declaraciones exclusivas para 'Socialité', Rosario, no dudaba en revelar algo que, según el mencionado programa, no sabría Cristiano Ronaldo y que la propia Georgina Rodríguez habría intentado que no saliera a la luz: "Ella tiene miedo de que salga todo el pasado completo".

Según la amiga del padre de Georgina, "sus padres se conocieron en un club nocturno en el que la madre trabajaba" y pese a estar con Jorge, el padre de Georgina, "nunca dejó de trabajar de eso, luego se fue a Italia". Algo que la influencer habría intentado ocultar hasta el momento. Eso sí, la amiga, no dudaba en romper una lanza en favor de Jorge y desmentir a Georgina: "Ella nunca ha tenido una carencia de nada porque su padre se ha encargado de eso. Todo lo ha tenido ella. No le ha faltado nunca de nada".