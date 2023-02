Después de unos meses complicados, parece que Tamara Falcó e Iñigo Onieva ya viven de nuevo en armonía y con normalidad tras su reconciliación. La hija de Isabel Preysler confesó hace unas semanas que había sido capaz de perdonar al empresaria su infidelidad y ahora la pareja vive su segunda oportunidad.

"Decidimos enterrar el hacha de guerra la semana de Navidad", comenzó explicando Tamara, pasando a relatar después su encuentro con Íñigo en Nochebuena: "El 24 de diciembre dije... ¿Por qué no ir a misa juntos?". "Vino a casa y saludó a todo el mundo", aseguró la hija de Isabel Presyler, que no había avisado a nadie de que su ex iba a entrar por la puerta: "A mi hermana le entró un ataque de risa, mi madre ya se había ido a dormir".

Fue el inicio de un proceso 'depurativo' en el que ambos se acabaron confiando sus secretos y perdonando aquellos actos y/o comentarios que del otro le habían molestado. A finales del mes de enero, Tamara Falcó anunció que la pareja, de nuevo, estaba destinada a unirse en matrimonio... "Íñigo y yo nos casamos el 17 de junio".

Los detalles de la segunda boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva

La pareja sigue avanzando con los preparativos del enlace, que la hija de Isabel Preyler anunció será "íntima". "No habrá demasiada gente, será con nuestra familia y nuestros amigos. Será en el Palacio de El Rincón y la fiesta comenzará por la tarde", aseguró recientemente Tamara Falcó en una entrevista con la revista ¡Hola!.

El empresario, en un 'canutazo' exprés en la calle, ha confirmado ahora que la pareja pasará por el altar. Y ha resuelto la duda: se ha producido una segunda pedida de mano. "Ha habido, ha habido", se reía el joven Onieva ante los medios.

¿Está Tamara Falcó embarazada?

Cabe destacar que sus declaraciones se enmarcan en un contexto en el que han surgido rumores sobre un posible embarazo de Tamara. "Ya he dicho todo lo que tenía que decir", contestó Onieva al ser cuestionado al respecto. Ahora, echó balones fuera: "Piano, piano. Estamos muy felices, pero pasito a pasito". El bebé, por lo pronto, tendrá que esperar.