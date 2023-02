La nueva directiva de Mediaset ha llegado pisando fuerte. A la lluvia de despidos de históricos responsables del grupo le siguió una serie de directrices a asumir por parte de la mayoría de programas y presentadores de Telecinco y Cuatro. En cualquier caso, las últimas decisiones afectarán principalmente a Sálvame y más en concreto a Jorge Javier Vázquez. El presentador estrella de las tardes de Telecinco nunca ha dejado indiferente a nadie, pero con el paso del tiempo fue granjeándose más enemigos que amigos. ¿El motivo? Sentirse intocable y conducir el programa como su chiringuito, haciendo y deshaciendo a su gusto.

La crisis de audiencia de Telecinco tiene como principal protagonista a Rocío Carrasco, encumbrada hace casi dos años como musa de la telebasura gracias a la 'docuserie' sobre su vida y la de su familia.

La cadena preparó una serie de encerronas que conllevaron despidos ilegales por los que tuvo que pagar tras pasar por los juzgados. Además, su protagonista, con ayuda de varias personalidades de la cadena, se apropiaron de la 'verdad única', ganándose numerosas denuncias por parte de Antonio David Flores y otros tantos excolaboradores de la cadena. La audiencia no tardó en dar la espalda al formato y, posteriormente, a otros tantos programas de la cadena, destacando el fracaso de Sálvame.

Los presentadores de Sálvame, señalados

Paz Padilla y Carlota Corredera fueron cesadas como presentadoras, mientras que a Jorge Javier Vázquez comenzaron a apartarle con cuentagotas. Ahora ha vuelto como titular indiscutible... pero con ciertas normas que deberá cumplir.

Normas contra colaboradores... y Jorge Javier

La dirección de la compañía decidió cortar por lo sano y anunció que vetaba a ciertos habituales de sus noticias. No es que no pudieran acudir como invitados, sino que no se les debía ni mencionar. La mencionada Rociito, Antonio David, Pantoja, Kiko Rivera, Ortega Cano eran algunos de la lista negra. Por otro lado, una de las normas más importantes que han creado apunta directamente a Jorge Javier Vázquez, que no podrá seguir utilizando el trampolín de Sálvame para emitir sus opiniones políticas y desprecio a personalidades que tanto rechazo han generado en parte de la audiencia. Por otro lado, también han dado un toque a los colaboradores de Sálvame, muy habituados a abandonar el plató sin permiso.