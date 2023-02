El comportamiento y la actitud de los colaboradores y presentadores de Sálvame siempre ha sido un tanto especial. Es un programa diferente al resto, aunque cada día es muy similar al anterior y quizá por ello la audiencia se cansó del buque insignia de las tardes de Telecinco.

No es raro que los colaboradores se pongan a merendar durante el programa, juguetear con el móvil, levantarse o abandonar el plató. También era habitual que Jorge Javier Vázquez aprovechara para lanzar consignas o críticas políticas, en ocasiones radicales. Pues resulta que la nueva directiva de Mediaset ha decidido prohibir todo ello mediante un nuevo código ético. La idea no es otra que evitar la pérdida tanto de audiencia como de anunciantes.

Primeros días con las nuevas normas y ya se las están saltando. Belén Esteban, peso pesado de Sálvame, ha sido la primera. Lo hizo sin pensar como reacción a un 'ataque' de Rafa Mora. Pongamos en contexto.

Bronca Frigenti - Rafa - Belén

Frigenti, un personaje con enormes ganas de reconocimiento, es un habitual de dar informaciones dañinas sobre sus compañeros. En este caso, decidió informar públicamente del dinero que se había gastado Rafa Mora en un regalo para su novia: 7.000 euros por un reloj. Belén comentó la jugada y el contertulio no se lo tomó a bien... pero mejor que ella.

"Tú muchas veces has dicho lo que te has gastado en pagar no sé qué de una cosa o regalar no sé qué de otra cosa...Belén Esteban admite que hablar de cantidades está muy feo. Belén Esteban dice que se gasta al año 60.000 euros en los estudios para su hija", dijo Rafa Mora. Ella montó en cólera, se levantó y abandonó el plató, saltándose el nuevo código ético de Mediaset e incluso jugándose su puesto de trabajo.

Normas contra colaboradores... y Jorge Javier

La dirección de la compañía decidió cortar por lo sano y anunció que vetaba a ciertos habituales de sus noticias. No es que no pudieran acudir como invitados, sino que no se les debía ni mencionar. La mencionada Rociito, Antonio David, Pantoja, Kiko Rivera, Ortega Cano eran algunos de la lista negra. Por otro lado, una de las normas más importantes que han creado apunta directamente a Jorge Javier Vázquez, que no podrá seguir utilizando el trampolín de Sálvame para emitir sus opiniones políticas y desprecio a personalidades que tanto rechazo han generado en parte de la audiencia. Por otro lado, también han dado un toque a los colaboradores de Sálvame, muy habituados a abandonar el plató sin permiso.