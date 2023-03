"A La Isla de las Tentaciones voy a poner a prueba mi relación", dicen muchos de los participantes. Es una de las clásicas frases hechas que suelen emplear la mayoría de las parejas antes de cometer infidelidades como si no hubiera un mañana. Cada uno a su estilo, eso sí.

Cada edición del popular programa de Telecinco tiene sus parejas estrella. Lo pueden ser por la simpatía o antipatía de alguno de los componentes o por su comportamiento en la villa. Algunos se hicieron populares por correr en busca de su pareja al grito de "¡Estefaníaaaaa!", primer viral de La Isla de las Tentaciones. Otros por acostarse antes, hacer tríos, hacerse manualidades bajo la sábana, etc. Sea como fuere, todo apunta a que la pareja más popular es la formada por Naomi y Adrián.

La dupla valenciana es claramente la más simpática de las villas. Especialmente él se ha ganado el cariño de compañeros, solteras y la mayoría de colaboradores y seguidores del programa. Ella, por su espontaneidad, también. Aunque de los solteros especialmente con Napoli, ese actor de palo que trata de engatusarla e incluso le llegó a robar un beso "no deseado" y que provocó el enfado de la joven, que hasta ese momento siempre mantuvo esa finísima frontera del tonteo / calentón / quemazón.

Pues lo dicho, a Adrián le pusieron las imágenes del beso de su novia con el italiano en la hoguera pero, como era de esperar, se las manipularon para dar la sensación de que fue consentido. Él se rompió y parece ser que fue esa misma noche en la que, algo bebidillo y muy nervioso, se dejó llevar y besar por Keyla. No fue más allá, ya que en realidad el comportamiento de ambos era más de amigos hasta ese momento.

Naomi estalla en la hoguera

En la siguiente hoguera, fue Naomi la que tuvo que presenciar los cuernecillos de su novio y su reacción se hizo viral. "No, no... por favor, no lo quiero ver, eh. Así de claro te lo digo", dijo al intuir lo que se venía. "¡Ay, qué asco! ¡Coño!", remató tras ver cómo Keyla se lanzaba encima de Adrián y le besaba.