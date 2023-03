Insólito momento ocurrido en First Dates. Es lo que tienen las citas a ciegas, que a veces no salen como uno puede esperar. María José, una sltera "muy moderna por fuera, pero en el amor como las de antaño" a la que le gusta que le abran "la puerta del coche", se había definido en la previa a la cita como persona "real, no perfecta".

En el programa se encontró con Vicente, un albañil que recurrió a First Dates para encontrar a alguien con quien compartir su "buen corazón". En la mesa comenzó la convesación entre ambos. María José y Vicente comenzaron a conocerse con normalidad, pero ella no tardó en comparar el aspecto/comportamiento de su cita con el de un torero. El ridículo de un comensal de First Dates que se ha hecho viral Todo iba aparentemente bien hasta que Vicente, en medio de la cena, desvelaba una de sus aficiones: la caza. A Vicente le apasiona el mundo de la caza y Maria José quedó en shock. "Yo no quiero un cazador en mi vida, eso de uqe se vaya a cazar un domingo y yo me quede un domingo en mi casa, por aquí"... reconoció ella. Era evidente que el hobby de su cita no termiba de encajarle. Lo que nadie se esperaba fue la respuesta de ella a la aclaración de Vicente. ¡Una peineta! El albañil explicó que su caza solo tiene como objetivo a los pájaros y que la realiza en su propio pueblo, regresando pronto a casa -podrían disfrutar del domingo juntos. La matización suavizó el tema y ambos decicieron, para sorpresa de muchos, finalmente darse una segunda oportunidad.