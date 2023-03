Telecinco está sacando el máximo jugo posible a la sexta edición de La Isla de las Tentaciones a base de clickbait y cebos televisivos. Tanto es así que Elena, la participante que menos juego ha dado en la villa y la única que no ha puesto cuernos a su pareja, ha ganado un gran peso en los adelantos del programa gracias a su desmayo en la hoguera. Ahora, gracias a una cuenta especializada, hemos visto cómo Barbie ha cambiado a un Ken por otro.

La Isla de las Tentaciones es uno de los programas estrella de Mediaset y la nueva cantera de personajillos de relleno, ocupando el puesto de Mujeres y Hombres y Viceversa. De la pasada edición, Mario es el único que se ha mantenido por encima del resto como colaborador y ahora está por ver si de la actual hay alguno que da la nota lo suficiente como para mantenerse en futuros platós. Parece difícil, sobre todo si pensamos en Elena.

Disfrutando en París

El hecho es que algunas parejas salieron (o saldrán, según se mire) de la villa juntos, aunque la mayoría por su camino. Elena, sin duda, podría haber salido ganando tras sus desmayos y lágrimas en La Isla de las Tentaciones. Tal y como ha informado 'LaCuernis', las pruebas demuestran que la joven ha ocupado su corazón con un futbolista internacional que juega en LaLiga y con quien habría pasado unos días de ocio y descanso en París.

La reacción de Elena a los cuernos de su novio

La joven se quedó atónita después de ver en la tablet las imágenes de su pareja manteniendo relaciones sexuales con María. "No tiene corazón", se limitó a decir mientras sus compañeras tampoco daban crédito a lo que estaban viendo.

"Estoy en shock, no me lo esperaba para nada", confesó más adelante Elena, que como era de esperar, acabó estallando: "¡Qué vergüenza! Estaba con la persona equivocada y no me estaba dando cuenta. Pues menos mal que he venido aquí. ¡Una persona así no me merece!". "No lo entiendo, porque antes de venir estábamos superbién", lamentó mientras rompía a llorar.