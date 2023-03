¡Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan!. Con esta declaración de intenciones bajo el brazo se fue Shakira el pasado jueves a Estados Unidos, acompañada de sus hijos y de su inseparable hermano Tonino. La cantante y el productor argentino Bizarrap actuaron ayer en el popular programa de televisión “The Tonight Show” de Jimmy Fallon.

Tras alcanzar el éxito mundial, en tiempo récord, con su ‘Sesión 53’, junto al productor y DJ argentino Bizarrap, la colombiana fue la gran protagonista del mítico Late Night Show, evidenciando una vez más que es la número 1 sacándole partido a las desdichas. Vamos, que es una firme creyente de eso de que “si la vida te da limones…hay que saber hacer limonada” y su limonada resulta que le está reportando varios millones de euros.

El sábado 1 de abril es la fecha que la cantante pretende salir de nuestro país para comenzar una nueva vida en Miami junto a su familia, pero no deja de encontrar obstáculos en el camino. El más importante, sin duda, la delicada salud de su padre, el mismo escollo que el pasado mes de enero imposibilitó su marcha.

La cantante había acordado con Gerard Piqué que abandonaría Barcelona, una vez finalizadas las fiestas navideñas y que sus hijos, Milan y Sasha, iniciarían el curso escolar a principios del mes de enero en Estados Unidos. El convenio que la expareja ratificó ante un juez de Barcelona, el pasado 1 de diciembre de 2022, deberá revisarse de nuevo, ya que la cantante sigue instalada en Barcelona y sin fecha definitiva de partida.

Con el aplazamiento de la mudanza de Shakira, se abrieron en enero algunos interrogantes que deberán tratar de resolver las dos partes cuanto antes. Es un enigma aún, por ejemplo, cómo serán las vacaciones de Semana Santa de los menores y si sigue vigente cada una de las cláusulas del acuerdo que ambos firmaron, tras varios meses de una complicadísima negociación.

Vacaciones escolares

Recordemos que los tres períodos vacacionales durante el ciclo escolar, o sea, Semana Santa, Navidad y Acción de Gracias le correspondían íntegramente al exfutbolista, según el convenio. Tal y como contamos las Mamarazzis en exclusiva el pasado miércoles, Shakira no ha comunicado aún de manera oficial a su ex el día que dejará definitivamente nuestro país, estando obligada a hacerlo. De momento, los hijos de la expareja no han vuelto a sus actividades extraescolares desde finales de diciembre y, poco a poco, se van desligando de su vida en Cataluña.

Los mayores damnificados de esta agónica despedida, sus abuelos maternos, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué. Ambos hablan, en petit comité, de lo duro que está siendo poder mantener una relación fluida con sus nietos.

El retorno mediático de Julio Iglesias

Sólo el tiempo curará las heridas y logrará que amaine la tormenta mediática que se desató con la separación de los dos astros. Pero, no perdamos la esperanza y la fe. Isabel Preysler y Julio Iglesias también protagonizaron en su momento, una de las rupturas más sonadas de la prensa del corazón con presuntas infidelidades de por medio y alguna que otra canción despechada, y esta semana nos hemos encontrado a ambos compartiendo portada en la revista Hola y a un Julio Iglesias alabando a la que un día fue su esposa: “Isabel es excepcional. Es totalmente injusto lo que le está pasando desde hace unos meses. Son represalias contra el éxito que ha tenido en su vida. Siempre tendrá mi apoyo y mi cariño”. Clara-mente, los caminos de la senda rosa son inescrutables.