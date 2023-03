Telecinco ha apostado todo a Supervivientes. El programa, que acaba de arrancar, es la gran esperanza de la cadena para remontar en términos de audiencia. La gravísima crisis de share que asola a la cadena desde que emitieran de aquella manera la docuserie de Rocío Carrasco, hizo que Mediaset decidiera cambiar tanto a la directiva como a varios históricos, además de dar un vuelco a su programación.

Meter a un montón de famosillos casposos de la telebasura en una isla y, parece que esta vez sí, hacerles pasar hambre. Ese es el panorama que se presenta. Sin Lara Álvarez, pero con Jorge Javier Vázquez, los resultados del primer día en términos de audiencia fueron malos, pero su segunda gala pegó un importante salto para liderar la franja. El motivo es ver cómo dos participantes pedían abandonar la isla a la primera de cambio.

Katerina Safarova y Patricia Donoso querían tirar la toalla. Minuto de gloria conseguido y amenaza de pagar una dura penalización y ganarse un veto en la cadena. La primera se comió sus palabras, pero la supuesta farsante a la que le han desmontado muchas historias siguió en sus trece.

Hay que recordar que Patricia Donoso quiso abandonar Supervivientes a las pocas horas de llegar. Pasaron los días y ella seguía insistiendo en abandonar la edición. "No me siento a gusto y lo único que hago es minar a mis compañeros que se dejan la piel, incluso por mí. También es un concurso de psicología. Yo me conozco y sé que cuando digo una cosa la mantengo. Quizás lo que más me duela es que nos separen a ti y a mí televisivamente hablando pero si es el precio que tengo que pagar por irme, me voy", afirmó la personaje. Dicho y hecho, Patricia Donoso salió de la Palapa.

¿Llegará un sustituto para Patricia Donoso?

Telecinco siempre tiene 'plan B'. La cadena suele tener participantes en la reserva, de esos que superaron el casting, pero por una cosa u otra se quedaron por el camino. Es importante recordar que muchas informaciones apuntaron a que Kiko Hernández, uno de los colaboradores estrella de Sálvame, iba a ser participante de la presente edición. Es algo que, por el motivo que sea, no se produjo. Ahora de nuevo se está especulando con que sea precisamente él quien se atreva a dar el paso, consciente de que sería el favorito del plató y uno de los más fuertes de cara a la audiencia.

Lista de participantes:

Adara Molinero, Alma Bollo, Arelys Ramos, Artùr Dainese, Asraf Beno, Bosco Blach Martínez-Bordiú, Diego Pérez, Gema Aldón, Ginés Corregüela, Jaime Nava, Jonan Wiergo, Katerina Safarova, Manuel Cortés, Patricia Donosa, Raquel Arias, Raquel Mosquera y Sergio Garrido.