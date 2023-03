Kiko Rivera ingresó en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla aquejado de un ictus el pasado viernes. Desde entonces las miradas se centraron en su persona y en su recuperación. Pero también en sus allegados, quienes, pese a no pasar su mejor momento con él, han mostrado su preocupación en este momento tan delicado. Tras tres días ingresado, el DJ recibió el alta hospitalaria y ya vuelve poco a poco a la normalidad. Sin embargo, ni siquiera el susto de haber sufrido algo tan serio como un ictus ha hecho que quiera tener a su familia cerca.

Antes de que esto ocurriera, el DJ estaba en plena batalla campal con su madre, Isabel Pantoja, y con su hermana, Chabelita, y eso no ha cambiado ahora que ha salido del hospital. De hecho, tan sólo unas horas después de haber vuelto a casa, Kiko se ha lanzado como un gamo a Instagram para lanzar un mensaje envenenado hacia las dos, en el que deja claro que no las quiere ni ver.

Además de pedir respeto y que le dejen tranquilo un tiempo para poder recuperarse con calma, Kiko ha sido claro: la guerra continúa, y el ictus sólo ha sido una piedra en el camino, porque parece que piensa volver con más fuerza. Es más: en los días que ha estado ingresado, aunque Isabel e Isa han intentado acudir a verle, y así lo contaba Irene Rosales, él ya tenía claro que no quería verlas, y lo transmitía su hermana Isa con pelos y señales en 'El programa de Ana Rosa': "A mí me ha transmitido que nuestras visitas a él le alteran mucho y es mejor no alterarle y que es mejor a que él salga y le veamos fuera", explicó, y reveló si esta actitud le cuadraba con algo que haría su hermano. "Él es diferente a mí, yo si querría ver a mi familia porque no iba a entrar a hablar de problemas, me hubiera gustado abrazarle y me he preocupado por él y mi madre también", quiso dejar claro.

El duro mensaje del hijo de la Pantoja deja bien claro que ni Isabel ni Isa son bienvenidas en su entorno, especialmente Isa: "Mi madre no va a venir a mi casa, y mi hermana muchísimo menos", ha recalcado. Isa, además, le reclamó un dinero que ella le prestó hace un tiempo, pero él ya le habría dicho que no piensa devolvérselo. "Me van a costar más los abogados que lo que me debe", explicó Isa para justificar que no demande a su hermano. "Es una persona despreciable", dijo en otra de sus intervenciones hace unas semanas, dejando claro que su relación está completamente rota y lejos del arreglo. Aún así, a Isa no sabemos si le llegará el mensaje, y es que en las últimas horas ha puesto rumbo a Tailandia junto a Asraf Beno y su hijo, Albertito.

Posibles secuelas

El equipo del programa 'Fiesta' de Telecinco explicó el pasado sábado, con Kiko Rivera ya en casa recuperándose, las posibles secuelas que le han quedado al DJ tras haber sufrido un ictus hace unos días. Las fuentes aseguran que, entre ellas, al primo de Anabel Pantoja le ha quedado una parálisis facial parcial. Además, aunque ya ha recibido el alta hospitalaria y se encuentra con sus seres queridos, necesita ayuda para realizar las actividades de la vida diaria, como andar, comer o asearse.