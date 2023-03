El personaje se comió a la persona. Esto es algo muy habitual en los programas de telebasura y los de telerrealidad, como en 'La Isla de las Tentaciones'. El último caso llamativo lo vemos entre la dupla Marina - Manu. La infiel y el tentador mantuvieron una extraña relación sin mucho futuro ni fundamento.

Ella llegó al programa fingiendo tener un novio: Álex. Él hizo lo mismo, ya que ambos acordaron engañar a la audiencia al haber roto su relación antes de arrancar la grabación. Todo apunta a que fue la propia Marina la que insistió a su expareja para seguir adelante con el papelón. Los cuernos estaban garantizados por ambas partes, mostrando a su vez una sobreactuación de lo más lamentable en cada hoguera.

Álex no tardó en ponerle la cornamenta a su presunta novia con Yaiza. La tentadora hizo muy bien su trabajo, aunque el chico se lo puso extremadamente fácil. No había química entre ellos y es que ni parece que se gustaran, especialmente en lo que se refiere a ella, que sólo quería 'ganar el juego'. Él, encantado de poder dejar vídeos de gorrinadas +18.

El caso es que Marina se curró algo más el tema, sobreactuando mejor en su paso por la villa. Allí se encontró con Manu, un exmilitar (estuvo en el ejército poco más que una extinguida mili) de 23 años que pronto se lanzó a tratar de conquistar su presa. Otra cosa no, pero en insistencia no le ganó nadie al hispanovenezolano. Los roces llevaron a los besitos y los besitos a tocamientos. Él siempre insistió en que sentía algo por ella, pero quedó claro de principio a fin que para ella no era más que un entretenimiento esporádico.

Celos y bronca

Como suele ocurrir, la llegada de solteros VIP arrancado ya el programa, suele traer consecuencias. Recordemos que Saúl Pina se lió con Laura y rompió la pareja con Alejandro, quitándole la careta a la modelo gallega. Volviendo a lo que nos ocupa, otro soltero VIP que entró a destiempo fue Miguel de Hoyos. Se trata de un tipo peculiar que habla mucho sin decir gran cosa, pero algo gusta a las chicas y fue precisamente Marina la que más interés mostró en él. Se ve que no se conformaba con Manu. El espigado tentador mostró una y otra vez sus celos, algo que desencantó del todo a la 'soltera ennoviada'. "Te lo voy a explicar muy claro, Marina: no te ha importado en ningún puto momento mi dolor. He tragado más que nadie en toda la villa", dijo el personaje en plena bronca como si viviera en los mundos de Yupi. Ella le mandó a paseo en varias ocasiones con su recurrente "¡tú no eres mi novio!".

Despedida de Manu

El joven, que es más soso que un día sin pan, terminó por hacer su petate y marcharse de la villa con el rabo entre las piernas: "Chicos, ha sido un placer. Yo creo que mi experiencia aquí ha terminado. Yo vine sólo por y para Marina, es la chica que me importaba y por la que he sentido aquí en esta casa y he llegado al límite". Vía libre para Miguel, que debió pensar aquello de 'a enemigo que huye, puente de plata'. Si tienes cualquier duda, aquí te contamos qué parejas siguen juntas tras La Isla de las Tentaciones.