Bertín Osborne es uno de los artistas más polifacéticos de nuestro país. En las últimas cinco décadas se ha desempeñado como cantante, actor y presentador y también ha tenido tiempo para protagonizar numerosas polémicas. A sus 68 años sigue manteniendo una notable forma física.

Durante tantos años de fama ha tenido siete hijos con diferentes parejas. Y es que ha tenido numerosas relaciones tanto sentimentales como profesionales. De este segundo tipo es la que mantuvo con Natalia Rodríguez, cantante mucho más joven que él famosa desde su paso por Operación Triunfo.

Bertín Osborne y Natalia, una dupla inolvidable en el Grand Prix

Si bien asociamos a Ramón García como mítico presentador del Grand Prix, no fue el único que estuvo al frente del programa. Tras su etapa de 1995 a 2005 en Televisión Española entre 2007 y 2009 se emitió en las cadenas autonómicas de FORTA, como Canal Nou, con Bertín Osborne conduciendo las últimas 40 entregas.

Pero Ramón y Bertín no estaban solos. El programa las acompañaba de alguna copresentadora joven y dinámica, que generalmente iba cambiando cada verano. Sólo repitieron Mar Regueras en 1996 y 1997 y Natalia Rodríguez en 2008 y 2009, los dos últimos años, con 26 noches codo con codo junto a Osborne.

Llegan las confesiones sobre el programa: "Antes de grabar ya me avisaron"

Natalia ha revivido su etapa en el Grand Prix en el TikTok @somoskapra. Ahí ha revelado que su función no sólo consistía en aportar energía y frescura a las pruebas del programa, sino en saberse a fondo el guion... ¡porque su compañero iba a ciegas! "Antes de grabar ya me avisaron de que Bertín Osborne no se los aprendía y me pidieron que me estudiara el mío y el suyo", confiesa la gaditana.

A pesar de que le tocaba trabajar más de lo cuenta, recuerda con cariño aquellos tiempos: "Él no se estudia los guiones. Yo estudiaba y llegaba el momento de su parte y me decía, '¿qué es lo siguiente?' Mierda, tengo que decirlo yo". No es la primera vez que se señala a Bertín por este motivo, pues ya lo hizo Anne Igartiburu previamente.

Otra anécdota graciosa que recuerda Natalia es la importante diferencia de estatura. "Me pusieron con el presentador más alto de la tele, que es Bertín Osborne. Yo mido 1,62 metros. Cuando me vio dijo que era muy bajita. El mide 1,90 y pico. Estuve todo el programa con los tacones más altos del mercado y encima me peinaban para que pareciera más alta", explica.