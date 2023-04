No son los días más felices para Anabel Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja y colaboradora habitual en programas de Mediaset encontró el amor en Supervivientes 2022. Ahí inició un bonito camino junto a Yulen Pereira pero la llama se apagó y la relación duró menos de un año.

A la vista está que la ruptura ha sido traumática y ambos están llevándolo de diferente manera. El esgrimista intenta dejar ver que le da mucha pereza toda la información que sale en la prensa y la influencer está visiblemente afectada. De hecho ha recurrido a ayuda psicológica para pasar página y mirar adelante en su nueva vida.

Duras decisiones de Anabel Pantoja por consejo de su psicóloga

La profesional que está trabajando con la exconcursante de Supervivientes le ha aconsejado que sea drástica para superar el disgusto. Es decir, que se rodee de los suyos en estas fechas tan señaladas y evite la exposición mediática a la que tan acostumbrada está. Su decisión ha sido hacerle caso.

Y hay más. A pesar de estar refugiándose en sus intimidades los periodistas del corazón no dejan de seguirla en busca de primicias sobre su vida amorosa. Sin embargo ha esquivado todas las preguntas: "Mi psicóloga me ha dicho que no responda". Un reportero le insistió acerca de si eso era cierto y Anabel no dio crédito: "¿Por qué me preguntas si es verdad? No te lo voy a decir así de broma".

La sobrina de Isabel Pantoja tiene claro que no va a dejarse contaminar con informaciones sobre Yulen y aún menos va a contar a la prensa cómo se siente. De hecho, calificó a su ex como "un ser estupendo". A propósito del esgrimista, él se encuentra centrado en clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024 y sumar puntos para el ranking. Eso sí, pronto podría viajar a Honduras con motivo de la participación de su madre, Arelys Ramos, en Supervivientes 2023.