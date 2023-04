Se llama Antonio Moreno y es el guaperas que se presenta a la Alcaldía de Carcelén, un pequeño pueblo de la provincia de Albacete con cerca de 500 habitantes. Actualmente está gobernado por el PSOE, pero eso podría cambiar de golpe y porrazo si logra imponerse el nuevo candidato del Partido Popular. Esto no sería noticia si no hubiera trascendido el pasado de su cabeza de lista.

Moreno a cambiado radicalmente su vida en los últimos años y es que, aunque ha tenido varias facetas antes de la de político, su fama ha llegado al conocerse que estuvo ganándose la vida como actor de porno gay. Por entonces, incluso, se hacía llamar Héctor de Silva. También fue bombero forestal y ganadero, pero sus inquietudes futuras están más centradas en buscar el bien común por medio de la política, aunque de momento no viva de ello. El primer paso será desterrar de la alcaldía al PSOE y después ya se verá.

En una entrevista con ABC dejó claro que no se arrepiente: "Es una época de mi vida de la que no me arrepiento y que todo el mundo en el pueblo conoce y nunca he tenido ningún problema. Mi pasado está en internet, eso es algo que no puedo cambiar. Cuando el PP me lo propuso les dí el ok, pero quería hacerlo con un grupo que nunca hubiera tenido nada que ver con la política". El partido de centro derecha estuvo conforme con su petición y ahora sólo queda esperar si el candidato a la alcaldía sigue con su particular metamorfosis vital.