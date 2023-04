La de vueltas que da la vida. La exclusiva de Ana Obregón ha dado la vuelta al mundo. A sus 68 años ha sido abuela mediante la polémica vía de la gestación subrogada. Ha sido en Miami. Con esperma de su hijo, Aless Lequio, que falleció en 2020 a causa de un cáncer diagnosticado en verano de 2018.

Tras días de intensos rumores se dio a conocer la noticia, con todo tipo de detalles. También la argumentación que llevó a Ana Obregón, separada del padre de su hijo desde hace muchos años y sin pareja conocida, a hacerse cargo de un bebé a su edad: fue la última voluntad de su hijo. Y no será legalmente su hija, sino su nieta.

Pues bien, Ana Obregón está en problemas. Al debate moral de la gestación subrogada se une ahora una declaración que daña la imagen de la propia Ana y que se remonta a 2016. Fue durante la emisión de un programa de Bertín Osborne muy popular durante la época: 'En tu casa o en la mía'.

La conversación más viral entre Bertín Osborne y Ana Obregón

Por aquel entonces Ana Obregón hablaba bien orgullosa de su hijo. Siempre lo ha estado. Bertín le recordaba una anécdota de cuando Aless era pequeño e intentó literalmente comerse la alcachofa (micrófono) de un reportero. Fue de las pocas veces en las que el chico tuvo contacto con los medios de comunicación.

Al respecto Ana explicó el motivo. Y sacó pecho. "Yo he luchado mucho por mantener a mi hijo alejado totalmente apartado de todo. Toda la Ley del Menor, recuerdo que me fui con Eugenia Martínez de Irujo a ver al Fiscal de Menores. Yo he estado luchando ahí, con Terelu [Campos], con Eugenia, por el tema de que tapen la cara a los menores. Y funcionó", expresó.

Otras anécdotas de Ana Obregón sobre su hijo

También quiso la presentadora e intérprete deshacerse en elogios a su hijo. Por entonces tenía 23 años. "Me encanta que no haya sido un niño que quisiera ser el hijo de. Todo ha querido hacerlo solo. Iba al colegio con notas más o menos buenas y decía que se iba a esforzar para ir a la universidad estadounidense, a Duke. Le aceptaron y estudió dos carreras".

El problema de Ana Obregón con su nieta

¿Qué ha ocurrido? Pues que después de todo, ahora Ana debe comerse sus palabras. Tras sacar pecho sobre la protección del menor en los medios de comunicación, ahora está siendo víctima de críticas por su cambio de postura.

¿El motivo? Haber vendido la exclusiva mundial -por la que podría haber ganado en torno a un millón de euros según la prensa rosa- a la revista ¡Hola!. Este medio sacó un reportaje fotográfico acompañando la entrevista a la presentadora sin ningún tipo de píxel. La cara de la joven Ana Sandra Lequio Obregón ya ha trascendido a nivel mundial. Ella ha seguido haciéndolo a través de su cuenta de Instagram.