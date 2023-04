Lara Álvarez decidió tomarse un respiro y dejó plantado a Telecinco. No tenía ninguna intención de quemarse del todo entre Supervivientes y Pesadilla en el Paraíso. La cadena, en crisis desde hace dos años, empezó a quemar todas sus naves sin más esquema que sacar todo el repertorio existente. No les ha servido de mucho. La presentadora asturiana va camino de cumplir los 37 años y recientemente se hizo pública su vuelta con Román Mosteiro, un empresario gallego con el que se ha dado una segunda oportunidad.

Lara Álvarez no dudó en explicar su decisión: "Creo firmemente en la evolución, trabajo en la evolución, esos son los motivos reales, no hay más. Hay ciclos de la vida que se completan y hay que seguir adelante con ilusión y nuevas expectativas. Uno se tiene que mover para que el cambio sea posible. Es un momento emocionante, pero claro que echaré mucho de menos 'Supervivientes'. Fue el programa que marcó mi carrera, y que cambió mi vida", explicó.

¿Lara Álvarez quiere ser madre?

Vuelta con su pareja, tiempo de relax... ¿está pensando en la maternidad? "Me gustan muchos los niños. Si la pregunta es si quiero ser madre, la respuesta es que estoy más cerca del sí que del no, pero no me lo tomo como una decisión urgente", respondió la periodista.

"Una de las mejores decisiones que tomé en mi vida fue la de congelar óvulos. A veces uno no tiene muy claro si quiere ser madre, el reloj biológico juega en tu contra y el momento profesional te influye y añade presión, por eso es bueno tener esa opción ahí sin esas prisas", reconoció Lara Álvarez, que espera para encabezar un nuevo proyecto sustituyendo a Cristina Pedroche.