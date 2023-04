Fallece Patricia Rite, conocida por su paso en 2015 por el programa de "Mujeres y hombres y viceversa". Fallecía a los 30 años en Huelva a causa de un cáncer de piel. La enfermedad, que la fue diagnosticada hace cuatro años, había avanzado durante los últimos meses, tal y como ella había hecho visible en sus redes sociales, donde daba a conocer hace unas semanas que había tenido una recaída.

Comunicado en redes

Ha sido la familia de Patricia quienes han dado la noticia a través de un comunicado en redes sociales. "Patricia nos ha dejado. Su madre y familiares piden respeto en estos duros momentos". El comunicado, además, da las gracias a todas las personas que han apoyado a Patricia en estos duros momentos.

Fallece Patricia Rite de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' tras tiempo luchando contra un cáncer metástasico. Descansa en paz guerrera pic.twitter.com/cLmJRLzhyM — Cotillea Conmigo (@cotilleaconmigo) 17 de abril de 2023

Así había tratado Patricia Rite el tema en redes sociales

El caso de Patricia se hizo muy conocido en las redes sociales, porque ella mismo así lo quiso. Convertida en todo un ejemplo de superación, tras compartir con sus más de 300.000 seguidores en Instagram y TikTok la evolución de su enfermedad, diagnosticada en 2019 a raíz de un lunar que tenía desde pequeña, la joven influencer mostró su día a día siempre con una actitud positiva e intentando normalizarlo.

En las últimas semanas, la joven explicaba desde sus redes sociales como avanzaba su diagnóstico: "Semana movida, lo que iba a ser comenzar el tratamiento el martes pasado, finalmente fue un ingreso en el hospital y el tratamiento fue puesto el viernes y desde entonces mala vomitando y con mal cuerpo hasta ayer, no podía separarme del váter y me sentía fatal.

Hoy ya estoy un poquito con más fuerza, desde ayer no vomito y empecé a comer, que desde el viernes no lo hacía y me empieza a sentar bien", fue su último mensaje en redes.