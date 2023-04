Sálvame es un programa de televisión de la cadena española Telecinco, que se emite de lunes a viernes en horario de tarde. Desde su inicio en 2009, se ha convertido en uno de los programas más populares y seguidos de la televisión española, gracias a su formato de entretenimiento y espectáculo, en el que se combinan noticias del mundo del corazón, crónica social y entrevistas a personajes famosos.

El programa se caracteriza por la presencia de un equipo de colaboradores, encabezado por Jorge Javier Vázquez, quien ha sido el presentador y director del programa desde sus inicios. Junto a él, encontramos a un variopinto grupo de personajes que han ido formando parte del programa a lo largo de los años, como Belén Esteban, Kiko Hernández, Lydia Lozano o María Patiño, entre otros.

Así es Sálvame

El formato del programa se divide en diferentes secciones, como la conocida "Sálvame Deluxe", en la que se entrevista a personajes famosos o se analiza la actualidad del mundo del corazón.

Pero tras tantos años en la escena, es normal que varios de sus tertulianos ya hayan fallecido. En este caso, son cuatro los colaboradores que han fallecido: Mila Ximénez, Marujita Díaz, Paco Marsó y Carmen Hornillos.

A pesar de que Sálvame ha sido criticado por algunos sectores de la sociedad por su supuesto sensacionalismo y falta de ética periodística, lo cierto es que el programa ha sabido conectar con una audiencia amplia y fiel, que se siente atraída por su estilo fresco y desenfadado, así como por las historias de los personajes famosos que aparecen en el programa.

Isa Pi se defiende de los rumores de infidelidad a Asraf Beno

Chabelita ha roto su silencio mediante una conexión telefónica en Sálvame tras ser acusada de ser infiel a Asraf Beno durante la participación de su pareja en Supervivientes. El presunto acto habría tenido lugar con Roberto, de la Isla de las Tentaciones, soltero tras finalizar una relación con Andrea que no estuvo marcado precisamente por la fidelidad. No fue amor a primera vista.

Isa Pi niega completamente los rumores y asegura tener pruebas de que no fue infiel ni el jueves ni el sábado, los dos días en los que hay sospechas. El primero de ellos se divirtió mucho por la noche tras hacer de defensora en Supervivientes: "Salimos a las tantas y queríamos salir de fiesta". Alega que cogieron un taxi juntos para desplazarse a un sitio... que tenía una sauna, aunque dice desconocer ese dato: "Yo no me moví de esa barra, si había sauna ni idea. No vi a nadie en albornoz, en bañador, ni desnudo, ni nada".

Aunque insistió en que puede sacar las pruebas, los colaboradores de Sálvame no dieron el visto bueno a su versión y la acribillaron a preguntas. El programa terminó entre la incertidumbre y la hija de Isabel Pantoja aseguró que está tranquila. "A mí nadie me ha prohibido salir. Asraf confía en mí", sentenció.