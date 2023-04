La ruptura entre Almudena Cid y Christian Gálvez sigue acumulando capítulos. Esta vez en las redes sociales, donde las noticias corren como la pólvora y una usuaria fue muy crítica con el expresentador de Pasapalabra. La exgimnasta, pese a que no había sido mencionada en la publicación, la encontró y le dio un me gusta.

"Después de que fuera una sorpresa para Almudena, cuando días antes le regalaba flores, con declaración de amor incluida, fue como un ataque hacia ella y sin ningún respeto. Fue un: 'Hala, ahí te quedas, tengo otra y a ti te engaño con el ramo de flores, tonta, que te lo has creído todo'", publicaba la usuaria en respuesta a un tuit del periodista Saúl Ortiz, que también criticaba a Christian Gálvez.

Después de q fue una sorpresa para almudena, cuando días antes le regalaba flores, con declaración de amor incluido, fue como un ataque hacia ella y sin ningún respeto, fue un ala hay te quedas tengo otra y a ti te engañe con el ramo de flores tonta q te as creído todo, — Nieves Cantarero (@CantareroNieves) 14 de marzo de 2022

Las reacciones no se hicieron esperar

El tuit no pasó desapercibido para Almudena Cid, a pesar de que no estaba etiquetada en la publicación. Quizás vio la publicación de Saúl Ortiz y leyó las respuestas o tal vez buscó la palabra "Almudena" en Twitter para leer opiniones sobre ella. En cualquier caso, le dio 'like' y el algoritmo de la red social hace que los tuits que gustan a las personas que seguimos nos aparezcan aunque no sigamos a los autores.

A partir de ahí se desataron las reacciones. Muchos usuarios dieron también 'me gusta' y otros citaron o respondieron con sus opiniones. La mayoría de ellas en la misma dirección: se solidarizan con Almudena Cid por los acontecimientos sucedidos desde la ruptura. Las hay como Shakira o como Almudena Cid. Pero lo que no está tan claro es que Gerard Piqué y Christian Gálvez sean tan diferentes.