La docuserie de Rocío Carrasco que tanto daño ha hecho a Antonio David Flores, a quien le causó el despido fulminante, también se llevó por medio a buena parte de la audiencia de Telecinco. Los primeros episodios de esta mezcla de realidad y ficción fueron todo un éxito, pero poco después, la audiencia fue dejándolo de lado. De hecho, llevan ya un año incluso por debajo de Antena 3.

Es cierto que casi nadie se atrevía a levantar la voz y sólo los datos de share mostraban una clara realidad: Sálvame, Telecinco y toda cuota de pantalla con personas como Rocío Carrasco, Paz Padilla o Carlota Corredera eran una vía de escape para el share. Todo el que se movía no salía en la foto y colaboradores como Jesús Ruiz o Gustavo González, fueron cortados de cuajo. No fueron los únicos, pero sí los más descarados. Con Kiko Matamoros no se atrevieron más allá de provocar alguna discusión.

Los famosos papeles de Rocío Carrasco

El hecho es que Rocío Carrasco siempre muestró papeles que 'respaldan' su versión. Papeles que aporta ella y contradicen el testimonio de otros protagonistas. Papeles que en ocasiones son simples denuncias sin resolución y en alguna ocasión, una sentencia. Bien, lo que no hace Rocío Carrasco, evidentemente, es mostrar los papeles que contradicen su palabra, sean sentencias judiciales o desestimaciones. Precisamente esto último es lo que ha llevado a Antonio David Flores y a su abogado a poner el grito en el cielo.

La desestimación de la denuncia que oculta Telecinco

Antonio David Flores carga contra Telecinco y Lecturas por ocultar otra decisión judicial. En este caso se refieren a una denuncia que interpuso Rociito contra Olga Moreno por revelación de secretos, cosa que parece nunca ocurrió, según se muestra en la desestimación judicial de la misma. Como era de esperar, ni la cadena especializada en telebasura ni la revista de cabecera en la que colaboran varios tertulianos de Sálvame, hacen mención alguna. A la amenaza de Rocío Carrasco a la ex de Antonio David sí que le dieron bombo. Estos personajillos están vetados en Mediaset... por ahora.