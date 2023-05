'Fiesta' es un programa centrado especialmente en el mundo del corazón y la telebasura, por lo que una flatulencia tampoco desentona demasiado. Esto debieron de pensar los espectadores del programa que conduce Emma García cuando escucharon cómo un invitado se agachaba y se tiraba un pedo. Evidentemente fue de manera involuntaria e incluso la presentadora vasca no pareció darse cuenta.

La crisis de resultados de Telecinco desde que hace casi dos años pincharan en hueso con la polémica emisión de la 'docuserie' de Rocío Carrasco salpicó a casi todos los programas de la cadena, salvo al programa de Ana Rosa y poco más. Quizá por falta de audiencia, el cuesco que sonó en plató no se hizo todo lo viral que hubiera ocurrido de darse en otros escenarios como Sálvame.

"Vaya rato habrás pasado"

"Se agachó y, entonces, se escuchó. Mis compañeros de sonido me dijeron 'vaya rato habrás pasado' y yo dije '¿por qué?' y es verdad que en casa se escuchó, pero yo no me enteré", comentó Emma García, una de las caras amables de Telecinco.