Su ruptura fue uno de los grandes bombazos del 2022. Risto Mejide y Laura Escanes, que parecían formar una pareja estable y duradera tras el nacimiento de su hija Roma, pusieron fin a siete años de relación de mutuo acuerdo. Tiempo después se ha conocido cuál es el motivo, o al menos la versión de la influencer catalana.

En su podcast Entre el cielo y las nubes, Laura Escanes ha querido acercar su vida personal a sus seguidores y ha sacado el tema del que todos querían saber más: su final con Risto. Y ya avanzó que su forma de ver el amor ha cambiado tras esta relación: "Ni de coña me planteo estar toda la vida con alguien".

El motivo no fue la diferencia de edad

Bien diferente era la mentalidad de la joven catalana cuando conoció a Risto: "Antes yo creía en el amor para toda la vida, yo me imaginaba toda la vida con él. Si yo decido casarme y tener una hija con alguien es porque para mí era para toda la vida". Sin embargo, ya no espera eso de ningún hombre: "Cada vez digo más que si no ha podido ser y he tenido una hija, creo que no me lo planteo".

Laura Escanes considera que el amor es el motor del mundo, pero también que los tiempos actuales dificultan que una relación sea para siempre. Eso es lo que empezó a sentir con su expareja: "Yo era muy feliz, pero llegó un momento en que no nos hacíamos felices. Ni él a mí, ni yo a él". Este fue el motivo por el que la llama se apagó.

La influencer, además, deja claro que los 21 años que le lleva el publicista nunca fueron un impedimento: "Creo que la diferencia de edad no es un problema si tienes el mismo momento vital, pero están muy relacionadas". De este modo todo llegó a su fin porque cada uno tenía diferentes percepciones de la vida y dejaron de hacerse felices.

Así les va ahora a Risto Mejide y Laura Escanes

Sin duda la mejor parada de este cambio de rumbo es Laura. Poco después de poner fin al matrimonio ya inició una nueva relación con Álvaro de Luna, que solo le saca dos años y al parecer atraviesa un 'momento vital' más acorde al suyo. Sin embargo, como ya revelaba en el podcast, no se ve con él para toda la vida.

Risto guarda más silencio, pero ya ha llegado a confirmar que no lo ha pasado bien. Pese a la versión de entereza que quiso transmitir en un principio ahora reconoce que 2022 fue un año duro y no ha encontrado una nueva pareja con la misma rapidez que su ex. Aun así está conociendo a una joven valenciana y pronto podrían dar el paso.