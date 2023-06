"Cambiaste un Ferrari por un Twingo", dice Shakira en su famosa canción con Bizarrap. Un mensaje muy despectivo hacia Clara Chía, con la que Gerard Piqué ya había empezado a rehacer su vida antes de dejar a la cantante. Y una referencia que el exfutbolista se ha tomado a broma llegando a la Kings League en un coche de este modelo y llevando un reloj Casio.

No es casualidad que la artista colombiana atacase a su ex a través de los automóviles y los relojes, dos de sus grandes pasiones. Lo que no tuvo en cuenta es que algunos fans de los coches invierten dinero en retocarlos.

Vaya por delante que no es nuestra intención cosificar a nadie, pero muchos deportistas han hecho lo mismo pagando operaciones estéticas para 'tunear' a sus parejas y al parecer Piqué se ha unido al club.

El retoque estético de Clara Chía en la cara

Según ha informado Jordi Martín, de Socialité, la nueva novia de Piqué ya se ha sometido a su primera operación estética a sus 23 años. Y habría sido el exjugador del Barça quien la habría pagado íntegramente. Más concretamente se trata de un pequeño retoque en los labios que, asegura el paparazzi, ya se percibe en las últimas fotos de Clara.

La carta abierta de Jordi Martín a Gerard Piqué

La información se ha dado a conocer a través de una durísima carta que ha publicado el periodista en sus redes sociales. Dice lo siguiente.

Mucha gente te apoya, pero yo sigo pensando lo que predije hace 12 años. Que esta relación te quedaba grande. Que tenías complejo de inferioridad con Shakira. Te sentías pequeñito a su lado. Necesitabas una niña de 23 años que te riera las gracias. Eres un inmaduro.

A Shakira no le hace falta que nadie le pague sus retoques estéticos. A Clara creo que hace unos días le pagaste los labios. ¿O no es así? Tuviste que contratar a Clara en tu empresa a dedo y ponerle un puesto que ni sus compañeros de Kosmos entienden.

Tuviste que recurrir a Shakira para crecer como empresario ya que conseguiste a Rakuten porque Shakira es amiga del CEO y ahora te rescinden el contrato por no pagarle a los tenistas y por las pocas expectativas generadas en la Copa Davis. Has sido, eres y serás siempre un mediocre.