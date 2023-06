¿Quién es el hombre más guapo? La belleza es algo subjetivo pero un estudio de The Golden Ratio of Beauty Phi, realizado por Julián da Silva, un cirujano que ha tomado los cánones de belleza griega para determinar sus cálculos, pone nombre al hombre más bello del mundo... y es famoso. Se trata de Robert Pattinson. El actor londinense de 35 años, popularmente conocido por su papel protagonista en 'Crepúsculo' y 'The Batman', ha cogido el relevo de de George Clooney, elegido el más guapo del mundo en 2020, cuando se hizo el anterior estudio.

Este cirujano plástico ha hecho un estudio y ha analizado los rostros de muchos famosos en el mundo con la proporción áurea, que es lo que crearon los griegos para hacer las esculturas griegas y que sean lo más bellas posibles. Entonces, es, más o menos, el 100% de belleza. Se dirige en torno a la cara, no al cuerpo humano. Combina porcentajes de perfección en ojos, cejas, nariz, labios, barbilla, mandíbula y forma de la cara. Teniendo en cuenta todo esto, el hombre más bello es un 92,15% perfecto, faltándole un 7,5% para llegar al 100%. Julian de Silva ha comparado los parámetros de las esculturas griegas con la mayoría de famosos, actores y modelos a nivel internacional. Respecto a Pattinson, es la barbilla, con 95,1% de perfección, y los ojos, con 94,7%, lo que le eleva la nota media hasta posicionarle en primer lugar. Mientras que son los labios lo que no le permite alcanzar el 100% de perfección al ser puntuados con un 82%. "Lo peor que tiene Robert Pattinson son los labios porque dice que los tiene muy delgados, sobre todo el inferior, que tienen que ser más gorditos. Y lo mejor que tiene son los ojos. 94,7% de perfección, a su edad no tiene bolsas y tiene el tamaño perfecto, encaja en las esculturas griegas. Pero el fallo está en que tiene pocas pestañas", explica. La foto de Anabel Pantoja con Isaac 'Lobo' que podría confirmar el inicio del romance El ranking de los diez primeros destacan, después de Robert Pattinson en primer posición con un 92,15 %, Henry Cavill (91,64 %), Bradley Cooper (91,08 %), Brad Pitt (90,51 %), George Clooney (89,91 %), Hugh Jackman (89,64 %), David Beckham (88,96 %), Idris Elba (88,01 %), Kanye West (87,94 %) y Ryan Gosling (87,48 %).