¿El secreto de la felicidad? No existe una clave fija, pero sí un cúmulo de pequeñas cosas o pequeños cambios que puedes incorporar a tu estilo de vida y que ayudarán a sentirte mejor a diario y, por tanto, ser más feliz.

Durante siglos, los filósofos han reflexionado sobre el significado de la felicidad y sobre el camino de alcanzarla. Los autores de la actualidad, muchos de los cuales provienen del campo de la psicología positiva, expresan que la felicidad "no debe perseguirse como un fin en sí misma, sino que debe provenir de un propósito que le dé sentido y satisfacción". Así lo expresa la web HUSA.

Esta lección se podría aplicar a cada una de nuestras vidas. Más que un estado de ánimo, ser feliz es un estado de bienestar que abarca muchos aspectos de tu vida. Desde tu salud física hasta la mental, pero también las conexiones que se producen con otros seres humanos.

Las claves para ser más feliz en tu día a día

Por tanto, la felicidad no se puede ver nunca como un destino o un estado final en nuestra vida. Así nunca podrás ser feliz. Es algo que se trabaja durante toda la vida y que se cuida.

El camino es un tanto abstracto y dependerá de múltiples factores, pero existen una serie de patrones que se repiten, o al menos esto considera el psicólogo y profesor de la Universidad de Harvard Tal Ben-Shasar, que pueden afectar.

Tras estudiar en el tema, elaboró una guía con 5 claves que él considera que son fundamentales para disfrutar de este viaje llamado vida.

El estudio de Harvard que desvela las claves para sentirte mejor y ser feliz

Simplifica tu vida

Identifica qué es aquello que es más importante para ti y concéntrate en ello, en disfrutarlo. Deja de intentar controlar demasiadas cosas. Las personas que lo hacen experimentan escasez de tiempo, lo que inhibe de capacidad de obtener felicidad con las actividades que te la generan.

Acepta tus emociones

Hay días para todo. No te censures y permítete sentir toda tu gama de emociones, incluido el miedo, la tristeza o incluso la ansiedad. El estado de felicidad constante no es razonable y nos lleva a la decepción. Ser felices no es estar siempre contentos, sino abrazar a nuestros sentimientos, disfrutar de los momentos buenos y reponernos de los malos sentimientos para seguir adelante.

Cuida tu cuerpo y mente

Puede sonar incluso a típico, pero hacer ejercicio cambia realmente tu vida. La actividad física no solo es buena para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, sino que también es clave para lograr el bienestar y también la estabilidad mental. Además, incorporar el deporte a nuestra vida nos libera del estrés y libera endorfinas, que son neurotransmisores que proporcionan placer.

Cuida tus relaciones personales

Necesitamos contacto con otras personas para sentirnos mentalmente estables. Aislarse es bueno si se hace de forma esporádica, aunque mantener una buena relacional emocional con nuestros seres queridos será importante para subir nuestra autoestima y formar lazos importantes en nuestro crecimiento personal.

Resiliencia

Es la capacidad que puede adoptar una persona para saber adaptarse a situaciones adversas. Tener la capacidad de superar circunstancias de la vida que pudieran parecer imposibles de vencer es importante para sentir la felicidad. Esto es gracias al trabajo en tu inteligencia emocional. Es decir, conocer tus propias emociones, tolerarlas, ser paciente y flexible con ellas y con los cambios, te hará encontrarte mejor