Nagore Robles cuenta entre lágrimas cómo fue su ruptura con Sandra Barneda

La presentadora de 'Baila Conmigo', Nagore Robles, no atraviesa un buen momento personal.Su reciente ruptura con Sandra Barneda todavía le llena de dolor. Y es que poner fin a su relación con la que fuera su compañera de vida durante los últimos cinco años no ha sido fácil y a pesar del tiempo transcurrido, el camino no es fácil.

La que fuera concursante de 'Gran Hermano 11' ha querido sincerarse ante sus seguidores. Desde que se conociese su situación sentimental actual, los 'followers' de la 'asesora del amor' de Mediaset no han dejado de preguntar a la vasca sobre sus "trucos" para "sobrellevar una ruptura". Una situación ante la que Nagore ha decidido "ser honesta" y contar "a lágrima viva" cómo se encuentra.

"Si alguien cree que una ruptura no duele, no da vértigo, no te hiere el alma, el corazón; no deja un vacío enorme, no sientes un abismo gigante frente a ti… se equivoca", reflexiona mientras reconoce que "la teoría está muy bien", pero que "la práctica es horrible, triste y muy difícil". "Porque duele, rompe, quiebra y es insoportable". Esa, es "la realidad" de Nagore Robles actualmente, a quien "leer ahora eso de 'otra puerta se abrirá, algo bueno vendrá", le parece "una mierda, una frase vacía". La presentadora no ha dudado en hablar de su "dolor, peso, cruz – llámalo como mejor te reconozcas-", mientras normaliza el poder sentirse mal ante situaciones como esta "que todos sobrellevamos como podemos".

Sea como fuere, a pesar de la oscuridad que siente ahora mismo, Nagore cree en la luz que hay al final del túnel. Y se la imagina como un cartel de neón luminoso que se encuentra en mitad de la carretera y en cuyas letras puede leerse la siguiente frase: "Tranquila, confía en tu poder, corazón y luz".

Un mensaje optimista que ha querido trasladar a toda esa comunidad de followers que la sigue cada día y a la que ha querido agradecer, mientras se emociona de nuevo y se seca "las lágrimas", todo el apoyo y "el poder positivo" que le llega desde las redes; algo que la hace sentir indudablemente "bien" y "reconciliarme con ellas". "Confía en ti, en tu intuición y tu fuerza, todo será como tenga que ser. Todos hemos pasado por algo insoportable, o lo pasaremos, así que no estás solo, sigue andando"