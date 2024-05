Pillan a Ester Expósito y Miguel Bernardeau liándose de fiesta

Miguel Bernardeau y Ester Expósito son dos de los protagonistas de la camada de actores veinteañeros, algo mediocres en pantalla, pero con legión de seguidores en redes. Sobre todo, está claro, el caso de la bella Ester. El hecho es que ambos coincidieron grabando la serie juvenil Élite, en la que se hacían pasar por adolescentes de un colegio en el que ocurría de todo. Ambos eran adultos haciéndose pasar por menores, sobre todo el hijo de Ana Duato, que terminó el colegio con 24 años... Bueno, el caso es que parece ser que se han liado.

El actor valenciano mantuvo una relación sentimental con la cantante Aitana durante cuatro años, si bien no terminaron demasiado bien y se rumorearon cuernos. Ella dejó a su novio de instituto, el bueno de Vicente, para liarse con Luis Cepeda. Sí, el presunto cantante con cara de estreñido que no dejó de tirarle la caña durante 'Operación Triunfo' y que debe su carrera a Forocoches. Recordemos que el foro más popular de España decidió boicotear el programa salvando semana tras semana al más veterano de la camada, en contra de la opinión del jurado y todos los presentes en las galas.

Tremenda rajada de Cepeda contra Aitana / SD

No duró mucho el romance, ya que Aitana pronto conoció a Miguel Bernardeau y eso pasaba a ser como comparar una salchicha con un solomillo. O lo que sea. El gallego, como ocurrió con su antecesor, no mantuvo buenas palabras para su ex. El siguiente de la lista fue Sebastián Yatra, con quien también se especuló que mantuvo relación en paralelo.

Testigos de los besos de Miguel Bernardeau y Ester Expósito

A lo que vamos. Bernardeau se quedó compuesto y sin novia, quedando bastante tocado tras su relación con Aitana. Ha llovido bastante y el actor habrá mantenido ciertas relaciones esporádicas con varias jovenzuelas, pero ahora ha llamado la atención mediática su presunto rollito con la bella Ester Expósito. Hace meses ya habrían mantenido un romance durante el cumpleaños del 'zorro' y, desde entonces, parece que a ambos les picaba la curiosidad de seguir quedando. Eso es, por lo menos, lo que aseguran desde Vanitatis después de pillarles dándose besitos de amor. "No paraban de besarse y de hacerse caricias", dijo un testigo de la escena en un rinconcito de una urbanización de Puerta de Hierro.