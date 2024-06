La gente está alucinada con el cambio de imagen de Kiko Hernández tras su boda y su regreso a la tele

Kiko Hernández ha vuelto a pisar un plató de televisión. Y lo ha hecho dejando a sus seguidores impactados por su cambio de imagen. Desde que conocimos a Kiko Hernández en 'Gran Hermano 3' su vida laboral y su imagen han cambiado mucho, especialmente cuando se convirtió en uno de los colaboradores estella de 'Sálvame'. Después de un tiempo apartado de la pequeña pantalla, ahora regresa de la mano de 'Ni que fuéramos shhh', que se ha estrenado por todo lo alto en la TDT. El novedoso espacio televisivo de los antiguos responsables de La Fábrica de la Tele comenzó sus emisiones el pasado 15 de mayo a través de YouTube y Twitch. Su llegada ha revolucionado por completo el panorama televisivo y por ello, la cadena de televisión Ten ha querido apostar por el formato para sus tardes.

De este modo, los espectadores podrán disfrutar del programa a través de la cadena de la TDT y de las otras plataformas de streaming, donde se seguirá emitiendo el espacio en directo. El regreso del universo Sálvame a la televisión lineal ha estado. Y ha ahí está Kiko Hernández con su nueva imagen. El que fuera colaborador de Telecinco regresaba a su casa este mismo lunes con las ideas muy nítidas y dispuesto a dejar claro desde el primer momento sus rencillas con ''la cadena de enfrente''. María Patiño le daba la bienvenida al plató y el colaborador catalogaba el lugar de ''enano'', aunque finalmente elogiaba su nuevo espacio de trabajo: ''Pero está chulo, qué quieres que te diga''.

''¿Por qué ha costado tanto que vengas?'', le decía la presentadora. ''Dos semanas'', rebatía él. ''¿Cuándo tomaste la decisión?', preguntaba Patiño. ''Lo dije el primer día que os vi. Primero dije 'no', luego dije 'sí'... Y hubo un momento que dije ''voy para allá'. Os veía y dejaba de hacer las cosas para veros'', contaba.

Sin censura

Lo más gratificante de este nuevo proyecto para Kiko Hernández era poder trabajar ''sin censura''. ''Me parece super divertido que no tengamos censura. Cuando entrábamos ahí, en la que llamáis la cadena de enfrente, había que leer un protocolo de todo lo que no se podía hablar y era imposible trabajar con libertad'', afirmaba. Además, Hernández recordaba que fue el artífice de que durante años los colaboradores de Sálvame hablarán de Antena 3 como la cadena triste. ''Ahora los tristes son otros'', sentenciaba. El madrileño confesaba delante de sus compañeros que había llegado para quedarse. ''A mí me han dicho que hoy esté suave. Vengo para quedarme y espero que nos quedamos mucho tiempo aquí'', aclaraba.