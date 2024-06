Belén Esteban y Marta Riesco no son precisamente amigas. Nunca lo han sido. Desde que Telecinco canceló 'Sálvame', la telebasura se perdió verdaderos momentazos, además de no conseguir remontar el share Mediaset. En cualquier caso, recientemente la directiva ha cancelado 'Reacción en cadena' en los fines de semana para dar más cuota de pantalla a 'Fiesta'.

La cosa es que los muchos contertulios de Sálvame tuvieron que buscarse la vida. El ritmo de vida que tenían tras ganar una millonada en Telecinco no se pagaba solo y varios de ellos no tenían ingresos extras más allá de su trabajo en dicha cadena. Otros, sí. La cosa es que varios de ellos viajaron a hispanoamérica para salir en programas del mismo tipo rajando de unos y otros.

Ahora, con María Patiño al frente, se han juntado algunos en 'Ni que fuéramos Shh', tras prohibirles Telecinco que usaran la palabra Sálvame. 'Ni que fuéramos Sálvame' era el nombre original. Se emite en el Canal Quickie, tanto en Youtube como en Twitch. El escaparate es el que es, pero la entrevista a Marta Riesco llegó a ser vista, aunque sólo sea un segundo, por casi un millón de dispositivos. Lo mejor de todo, en cualquier caso, fue el monumental enfado de Belén Esteban con la examante de Antonio David Flores. Antes, Belén le dijo mostró su percepción a la periodista en el nuevo Sálvame: "Me jodiste la vida ocn lo que dijiste, a mí no me la das, Marta. No puedo contigo".

Así fue la bronca entre Belén Esteban y Marta Riesco

Belén: "La primera que te preguntó si eras lesbiana o bisexual fui yo, con todos mis respetos. Tú puedes comerle el coño a quien te salga de los cojones".

"La primera que te preguntó si eras lesbiana o bisexual fui yo, con todos mis respetos. Tú puedes comerle el coño a quien te salga de los cojones". Marta: "Igual que tú rabos".

"Igual que tú rabos". Belén: "¡No, no, perdona!, ¡yo sólo me como el rabo de mi marido. No de otros, ¿vale?, ¡yo lo que no hago es follarme a tíos casados!

"¡No, no, perdona!, ¡yo sólo me como el rabo de mi marido. No de otros, ¿vale?, ¡yo lo que no hago es follarme a tíos casados! Marta: "¡Yo no voy de feminista como vas tú ahora con Rocío Carrasco, que la has puesto a parir!, ¡y a Olga Moreno!, ¡te conozco y a mí no me la das. A lo mejor a estos sí, pero a mí no!".

Todo terminó cuando entre David Valldeperas y María Patiño pusieron orden entre las dos gallitas del corral.