Polémica por la actuación de Kiko Rivera en Paterna

Kiko Rivera, hasta hace poco conocido mediáticamente como Paquirrín, será la estrella en las Fiestas de Paterna 2024. La localidad valenciana las celebra durante el mes de agosto y ha contactado con varios artistas... o lo que sean. Tiene que haber de todo, como ocurre en prácticamente todas las fiestas. La cosa es que Paterna tiene cerca de 70.000 habitantes y no se puede per mitir contratar a Jennifer López o Taylor Swift. No podrían Valencia para Las Fallas ni Pamplona para Sanfermines, así que es lógico pensar en un programa de fiestas adecuado al presupuesto. Hasta ahí todo normal.

Días atrás se anunció el cartel en el que predominaba Kiko Rivera, una de las estrellas de la telebasura española, como DJ estrella. Tanto que cerrará la noche del próximo 23 de agosto en el parking de Los Naranjos. Estará acompañado de Rubén del Moral y Sr. Tostarrica, dos disyoqueis menores en fase de crecimiento y a los que deseamos mucho éxito. Pero, claro, el cartel es el cartel y no todos cobran lo mismo. Y ahí reside la polémica: en la pela.

Paquirrín lleva una década metido en el mundo de la música, donde su primera gran aparición llegó con 'Así soy yo', una melodía creada para ser hit del verano en 2014, pero que no fue más allá. El tono y la voz del artista no ayudaron mucho tampoco a que pase a la historia petándolo en Kiss FM precisamente. 'El Mambo', 'Por un besito' o 'Martes' son otras obras que ofreció al mundo en los últimos años y que tuvieron cierto éxito puntual.

¿Cuánto cuesta contratar a Kiko Rivera?

La cosa es que su faceta de DJ es la que le da de comer ahora que está en la lista negra de Telecinco... y de la que no tardará en salir. Las cifras que se manejan para su contratación rondan los 18.000 euros incluyendo el IVA. Por cierto, el concierto de Kiko Rivera será gratis para los asistentes, como suele ocurrir en este tipo de actuaciones o la que ofreció recientemente en un chiringuito y tras cuya noche tuvo que dar explicaciones a sus fans.