Dardo de Pepe Navarro a Ivonne Reyes con mensaje para Bertín Osborne

En la historia del mundo del corazón, sea telebasura o no, siempre hubo un buen cupo para las infidelidades de unos y otras. Además, no son pocas las veces en las que éstas conllevan un embarazo no deseado por ellos (por ellas igual sí), del que reniegan y posteriormente niegan o no la autoría. Va en la personalidad de cada uno aceptar o no una paternidad, pudiendo someterse voluntariamente a pruebas que la certifiquen o nieguen. Todos podemos pensar en personas como 'El Cordobés', Carlos Baute, Pepe Navarro o más recientemente Bertín Osborne. Si te juntas con cierto tipo de hombre o mujer, probablemente tendrás ciertos tipos de pros y contras.

No es que sea un gran misterio de la humanidad, ni tampoco algo que interese internacionalmente al común de los mortales, pero son ya muchos años con esta historia a cuestas. Recordemos el enfrentamiento público y judicial entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro por la paternidad del hijo de ¿ambos? A ver, ¡que la criatura tiene ya 24 años!

Sale a la luz la verdadera identidad del padre biológico del hijo de Ivonne Reyes / Archivo

La justicia dejó claro que el progenitor es el expresentador de 'Esta noche cruzamos el Mississippi' (Telecinco), algo que él ha negado siempre, como también negaba una relación que mantuvieron durante varios años. El hecho es que no se sabe a ciencia cierta si es el verdadero padre, pero a estas alturas ya parece lo de menos. Todo lo contrario que le ha pasado a Bertín Osborne, algo más decente en lo personal y maduro para aceptar (a la segunda) una realidad que no le dejaba en buen lugar. Se puede discutir si hubo cuernos o no, si el bebé era buscado por ella sin el consentimiento de él o no, pero ya es objetivo que es el padre y así lo acepta el cantante y presentador, que desde el principio se hizo cargo en lo económico y ahora también en lo legal.

Sobre Bertín Osborne

"Bertín es un tipo con un corazón enorme y un profesional inconmensurable. Le quiero mucho. Él es capaz de hacer esas cosas porque tiene corazón, porque sabe lo que es la amistad y sabe muchas cosas, son cosas que no tienen que ver con el mundo del ser artista, tiene que ver con el mundo del corazón. Bertín es un hombre responsable, adulto, con un coco bien amueblado y un tipo inteligente, son decisiones personales" ha dicho al respecto.

Lo último de Pepe Navarro sobre Ivonne Reyes

La madre del último hijo de Bertín Osborne se llama Gabriela Guillén y ahora resulta que se ha hecho amiga de Ivonne Reyes. Cosas de la vida. Se encontraron en una peluquería, hicieron migas y, desde entonces, empezaron a quedar y dejarse ver juntas. No quiso insistir sobre ello. "No es hijo mío. Esta niña Ivonne va a ir al infierno, ella es muy creyente y es pecado mortal, se va a condenar", dijo. Carnaza para la telebasura.