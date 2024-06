Alba Carrillo aterrizó en el mundo de la telebasura tras hacerse un hueco en la pequeña pantalla tras su paso por Supermodelos. Era 2007 y empezó su carrera como maniquí con varias marcas. Unos años después, Antena 3 fichó a la madrileña para copresentar Glamour TV en Nova. Fue un fracaso, evidentemente. TVE le dio otra oportunidad como colaboradora de 'Amigas y conocidas' y Telecinco repitió la fórmula con 'Hable con ellas' en otro gran fracaso de la cadena. Desde entonces, fueron varios los programas de la cadena principal de Mediaset en donde se le hizo un hueco. No acabó bien, desde luego.

Es de bien nacidos ser agradecidos, pero ese dicho no va con Alba. Tanto es así que la chica fue invitada por la Televisión de Galicia para salir en 'Land Rober Tunai Show' y allí se despachó por encima de lo esperado por el propio presentador. El plan era mostrarle una serie de imágenes en las que aparecía alguien y ella debía opinar al respecto. Muchos ya aprendieron la lección de no confiar un secreto a la excolaboradora y también se conocido que se trata de una mujer especialmente vengativa. Le llegó el turno a Ana Rosa Quintana, una de las presentadoras más exitosas de la historia de la televisión.

"Tortuga, bien jodida, cínica... tened cuidado con ella"

Cuando le mostraron la foto de Ana Rosa Quintana, empezó con los insultos. "Ahí parece una tortuga. Le habéis sacado una foto malísima... ¿O está así ahora?", comenzó diciendo de la veterana periodista que ha superado el cáncer varias veces. Siguió arremetiendo contra ella: "Es... Bien jodida. Trabajé con ella y fue fenomenal, ¿sabes? Me dejó sin paro, sin nada. Luego me tuvo que dar lo mío... Es una cínica". El presentador le pidió que "hablase bien", que esa era la idea, porque la televisión gallega no se asemejaba "a otras cadenas". Claro, Alba aprovechó para rajar de Telecinco: "Sí, que son cadenas, pero de váter, ¿no?".

Alba Carrillo insulta a Ana Rosa Quintana y a Telecinco / SD

Todo lo remató acordándose de nuevo de Ana Rosa. "Tened cuidado en las fiestas, que os puede grabar", rajó. Lo hizo, claro, como recuerdo por la pillada que le hicieron dándose un par de piquitos y coqueteando radicalmente con su enconces compañero Jorge Pérez. Él, como casi todos los hombres que han pasado por su vida, negó la mayor... aunque al final tuvo que bajarse los pantalones cuando ella insistió en que habían tenido un encuentro sexual posterior. Peligrosa y vengativa, con o sin razón, Alba es todo un personaje que la telebasura no puede perderse. Refichen, Telecinco.