Álvaro Muñoz Escassi y María José Suarez se separan tras casi cuatro años de relación

Una de las parejas más mediática de la crónica social han roto su relacción sentimental. Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez han anunciado su separación después de casi cuatro años a través de las redes sociales.

"Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro (Muñoz Escassi) y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años que han sido muchos", aseguró la exMiss España en una historia efímera colgada en su perfil de Instagram.

Las alarmas de una posible separación de Suárez y Escasi saltaron hace unas semanas cuando se conoció que ambos se habían dejado de seguir. En aquel momento, la presentadora de 'Noche de fiesta' desveló que su relación no estaba atravesando por un buen momento: "Le pedí un periodo de reflexión a Álvaro porque necesitaba pasar más tiempo con mi hijo".

Lo cierto es que ambos no han tenido ningún tipo de reparo de mostrarse juntos en televisión durante el tiempo en el que han estado juntos. María José Suárez visitó a Álvaro Muñoz Escassi durante su participación en la última edición de 'Masterchef Celebrity', además de aparecer en 'Baila como puedas', llegando a realizar una actuación de baile.