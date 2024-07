Esta es la carta que demuestra los cuernos de Álvaro Muñoz Escassi a María José Suárez

Que Álvaro Muñoz Escassi se cansa más de las novias que Leonardo DiCaprio parece un hecho. Cierto que el actor, de 49 años, las deja siempre antes de que cumplan 27. Dato curioso. El jinete (también de 49 tacos), por su parte, no arrastra la tara de la edad.

La última expareja del 'jockey' sevillano es la modelo y presentadora María José Suárez, pero no parece que la relación tenga posibilidades de arreglarse. Esta gente, que suele tener más tiempo libre que el común de los mortales, se fue de crucero. Incluso llegaron a hacer el paripé de una boda simbólica. Quizá como antesala a casarse ante un juez para llevarse de paso un buen dinerito de revistas por la exclusiva. Lo típico. Sin embargo, una cornamente que le chivaron a la que fuera Miss España habría desatado la ruptura. Que sí, que ya se sabe que un hombre como Escassi es casi fiel, pero no

“A la vuelta del crucero me enteré de una noticia desagradable que tardé tres o cuatro días en asimilar, y ahora me entero también de lo de Hiba. Necesito procesar todo, que pase el tiempo, recuperarme y sanar. No quiero saber nada de esta persona”, confesó la bella andaluza el pasado lunes a los medios.

La cosa es que Hiba Abouk, recientemente divorciada del futbolista Achraf Hakimi que actualmente estaría manteniendo una relación con la cantante Lola Índigo, entra en juego. La actriz habría quedado con el jinete, siendo pillados juntos. No hay pruebas de que mantengan una relación o bailaran el chachachá del tren en algún momento, en cualquier caso.

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez en 'De Viernes'. / Telecinco

Antena 3, cadena más vista en España por delante de La1 y Telecinco, desveló el contenido de una carta que le llegó a María José Suárez mediante correo electrónico tras el crucero con Escassi. El colaborador de Espejo Público, Antonio Valls, lo contó todo.

Una carta con 5 puntos desnudando a Escassi

“El correo tiene cinco puntos. Esta persona se presenta, se describe y le dice en el primero de ellos: ‘Álvaro te ha sido infiel’”. Bombazo al canto. “En el punto dos le comenta las veces que le ha sido infiel y con quién. En el tres, las intenciones que tenía Álvaro con esta persona y con la propia María José. En el cuatro le explica algunas de las prácticas sexuales que realizaban con detalles y, en el cinco, Álvaro le promete pasar días con esta persona que se pone en contacto”.

Con este panorama, la pobre Majo ha abierto los ojos, calificando todo de "asqueroso", renegando de la relación con Escassi, que pretendía seguir con las dos mujeres a la vez. Ni que fuera su primera vez.