Kiko Matamoros: "Está endemoniada"

El nuevo Sálvame sigue dejando titulares y enfrentamientos dentro del mundillo de la telebasura. Aunque Telecinco canceló el programa estrella de los casposos tras ser parte importante de la brutal crisis de audiencia que lleva tres años padeciendo. Ahora, tras no ser capaz de innovar con ningún formato exitoso, está volviendo al redil, recuperando horas de televisión para el siempre protegido Jorge Javier Vázquez.

Sin embargo, no todos los presentadores y grandes colaboradores del histórico programa corrieron la misma suerte. La gran fuente de ingresos que suponía Sálvame para los Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Belén Esteban, María Patiño, Lydia Lozano y compañía fue frenada en seco. Varios mantenían negocios paralelos con los que poder mantener su gran ritmo de vida, tal y como reconoció por ejemplo Rafa Mora. Otros, quizá no tanto.

Con la intención de mantener el entretenimiento de la telebasura en parte de su público, varios de los mencionados anteriormente y otros tantos se juntaron para sacar adelante 'Ni que fuéramos'. Y, sí, recuerda mucho a Sálvame, aunque no les permitieran emplear dicha palabra en su canal Quickie.

La cosa es que Kiko Matamoros sintió la imperiosa necesidad de disculparse con mucha gente, especialmente con Belén Esteban. Son muchos años de compañeros, con sus más y sus menos, pero se quieren un poco.

Kiko Matamoros, María Patiño y Belén Esteban en Ni que fuéramos' / Yotubue

Kiko Matamoros, Belén Esteban y los demonios

El colaborador, incluso, se puso de rodillas para implorar el perdón por sus malas palabras a Belén respecto a algunas informaciones. "Pido perdón a la madre de Belén Esteban y a Raquel Bollo...", dijo. Su compañera le cortó para decir que al "primero que tendría que pedirle perdón es a mi padre, no a la Campanario y a Raquel Bollo. Y mi madre no te perdona. Bueno sí, que es muy buena". Tras ello y sin perder la sonrisa, Matamoros añadió que "no sabe lo que dice porque está y hoy ha venido endemoniada". "De verte a ti", respondió la madrileña.