Las pruebas definitivas contra Escassi: whatsapps y un documento firmado

Álvaro Muñoz Escassi sigue de plena actualidad. Su infidelidad de María José Suárez está dando mucho de qué hablar. Y es que la tercera en discordia, Valeri, ha sacado ahora a la luz mensajes e incluso un documento firmado por ambos para desmontar la versión del jinete. ¿Quién dice la verdad?

Según el jinete, Valeri entabló contacto con él a través de redes sociales, les propuso verse en su casa, pero le habría pedido que le pagara los viajes de ida y vuelta desde Valladolid. También contó que días después le pidió dinero porque supuestamente su padre estaba enfermo, pero él se habría negado y habría tomado medidas legales contra él. Sin embargo, Valeri lo niega: asegura que fue él quien la contactó y que Álvaro le debía más de mil euros por las horas que estuvo con él.

Para demostrar su versión, ha enviado al programa de Telecinco 'Así es la vida' sus pruebas. En concreto, muestra los mensajes que envió a Álvaro después de intentar que le pagara y, al no conseguirlo, avisar a María José Suárez: "Te hablé bien, te busqué para que me dieras el dinero y lo que hacías era pasar de mí, bloquearme de todos lo números". "Decidí escribir a tu mujer y es que no le he mostrado nada ni nada de todo", continuaba diciendo Valeri en su mensaje y ofrecía a Álvaro acabar con el problema: "Págame las horas que estuve contigo y borrón y cuenta nueva. Si quieres ir por denuncia, espero tu denuncia".

Álvaro Muñoz Escassi. / SD

Un documento firmado

Esto sucedió el 18 de junio y el día 25, el abogado de Álvaro se puso en contacto con Valeri para darle la suma de dinero que reclamaba a cambio de firmar un documento. En el texto se lee que recibiría 1.750 euros "en pago de la deuda que viene reclamando" pero también que procedería a "borrar todo el contenido de las conversaciones".

Su abogado le recomendó que añadiera una cláusula más en la que pusieran que a la firma de ese documento se retiraría la denuncia interpuesta solicitando su archivo y sobreseimiento sin costas procesarles. La otra parte habría accedido y habrían quedado en un bar para firmar el acuerdo.